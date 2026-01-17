El Sigaltec CLB espera a un reforzado Perfumerías Avenida en el Sara Gómez

El partido del Sigaltec ante Rosalía MONICA VILA

El Sigaltec CLB se enfrenta hoy a las 19:00 horas al Perfumerías Avenida en el Sara Gómez. Un encuentro en el que los de Luis Gabín buscan borrar la dura derrota de la pasada jornada, en la que la falta de físico terminó volviendo a pasar factura a los vilagarcianos.

“El rival es uno de los equipos más duros de la categoría. Ha perdido a Aamari Smith, un base espectacular que era el máximo anotador de nuestro grupo”, comenta Gabín.

Tras esta salida, el Perfumerías Avenida se reforzó con la incorporación del nigeriano Okeke, caracterizado por ser un jugador muy físico y que puede jugar tanto de alero como de ala pívot, convirtiéndose así en uno de los grandes jugadores a batir por parte del Sigaltec.

“Son un equipo muy físico con un pívot Guineano que es de los más dominadores de nuestra liga, Ousmane Kourouma que ya nos hizo mucho daño en salamanca en el rebote y en el poste bajo y que tendremos que vigilar”, destaca el entrenador del Sigaltec CLB.

“ellos están jugando con una rotación corta de 7-8 jugadores máximo y aunque no renuncian a salir al contraataque con sus jugadores más atléticos (Okeke y McCarthy) buscarán tener el partido controlado y nosotros a pesar de que vamos a sufrir en el rebote intentaremos imponer un ritmo alto”, sentencia Gabín.