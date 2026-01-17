Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec CLB espera a un reforzado Perfumerías Avenida en el Sara Gómez

Se miden hoy a las 19:00 horas

María Caldas
17/01/2026 07:00
El partido del Sigaltec ante Rosalía
El partido del Sigaltec ante Rosalía
MONICA VILA
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Sigaltec CLB se enfrenta hoy a las 19:00 horas al Perfumerías Avenida en el Sara Gómez. Un encuentro en el que los de Luis Gabín buscan borrar la dura derrota de la pasada jornada, en la que la falta de físico terminó volviendo a pasar factura a los vilagarcianos. 

“El rival es uno de los equipos más duros de la categoría. Ha perdido a Aamari Smith, un base espectacular que era el máximo anotador de nuestro grupo”, comenta Gabín.

Tras esta salida, el Perfumerías Avenida se reforzó con la incorporación del nigeriano Okeke, caracterizado por ser un jugador muy físico y que puede jugar tanto de alero como de ala pívot, convirtiéndose así en uno de los grandes jugadores a batir por parte del Sigaltec. 

“Son un equipo muy físico con un pívot Guineano que es de los más dominadores de nuestra liga, Ousmane Kourouma que ya nos hizo mucho daño en salamanca en el rebote y en el poste bajo y que tendremos que vigilar”, destaca el entrenador del Sigaltec CLB.

“ellos están jugando con una rotación corta de 7-8 jugadores máximo y aunque no renuncian a salir al contraataque con sus jugadores más atléticos (Okeke y McCarthy) buscarán tener el partido controlado y nosotros a pesar de que vamos a sufrir en el rebote intentaremos imponer un ritmo alto”, sentencia Gabín.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Punto Limpo de Valga

Valga amplia y mejora las dependencias del Punto Limpio para garantizar su buena gestión
Fátima Pérez
El ideal gallego

Alumnado del IES Nº1 de Ribeira participará en talleres de educación emocional para bajar las tasas de ansiedad, violencia, bullying y suicidio
Chechu López
'El Camino del Conocimiento’ de Peri Helio en la Praza da Constitución de Caldas

El muralismo en Arousa: un recorrido por los museos al aire libre de las comarcas de O Barbanza y Ulla-Umia
Sandra Rey
El ideal gallego

Augas afirma que las obras de saneamiento de Cambados no agotarán la prórroga y estarán listas en el primer trimestre
A. Louro