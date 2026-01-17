El Portonovo visita al CD Beluso con el objetivo de volver a sumar de tres

Eloy Rosal intenta un despeje durante el derbi ante el Umia Gonzalo Salgado

El Portonovo SD busca retomar la senda de la victoria en su visita de mañana al CD Beluso. Los de Minso ponen rumbo a As Laxes para disputar el encuentro a las 16:45 horas. Los arlequinados llegan al encuentro con sed de victoria tras caer por la mínima la pasada jornada ante el Antela FC por 1-0.

Por segunda jornada consecutiva, los portonoveses ejercerán el papel de visitante, en el que hasta ahora llevan tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de 14 goles a favor y 15 en contra.

Lo cierto, es que en las últimas cinco jornadas, los de Minso solo llevan una derrota, haciendo pleno de victorias en las anteriores. Unas cifras que colocan al Portonovo en la novena posición de la tabla clasificatoria de Preferente Sur con 25 puntos, tres por encima del recién descendido Villalonga.

Enfrente, el equipo de Minso tendrá a uno de los equipos que peleó por el ascenso la pasada temporada, pero que actualmente se encuentra como undécimo clasificado con 22 puntos. Como local, el Beluso solo ha perdido un partido en lo que va de temporada, con 21 goles a favor y 11 en contra.