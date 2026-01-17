Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Portonovo visita al CD Beluso con el objetivo de volver a sumar de tres

María Caldas
17/01/2026 18:40
Portonovo y Umia consiguieron ganar sus partidos
Eloy Rosal intenta un despeje durante el derbi ante el Umia
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Portonovo SD busca retomar la senda de la victoria en su visita de mañana al CD Beluso. Los de Minso ponen rumbo a As Laxes para disputar el encuentro a las 16:45 horas. Los arlequinados llegan al encuentro con sed de victoria tras caer por la mínima la pasada jornada ante el Antela FC por 1-0.

Por segunda jornada consecutiva, los portonoveses ejercerán el papel de visitante, en el que hasta ahora llevan tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, además de 14 goles a favor y 15 en contra. 

Lo cierto, es que en las últimas cinco jornadas, los de Minso solo llevan una derrota, haciendo pleno de victorias en las anteriores. Unas cifras que colocan al Portonovo en la novena posición de la tabla clasificatoria de Preferente Sur con 25 puntos, tres por encima del recién descendido Villalonga.

Enfrente, el equipo de Minso tendrá a uno de los equipos que peleó por el ascenso la pasada temporada, pero que actualmente se encuentra como undécimo clasificado con 22 puntos. Como local, el Beluso solo ha perdido un partido en lo que va de temporada, con 21 goles a favor y 11 en contra.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Vistas de la Praza de Galicia

La Policía Local de Vilagarcía auxilia a un hombre que se cayó tras tropezar en una arqueta movida en la Praza de Galicia
Olalla Bouza
El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra

El Villalonga FC prepara San Pedro para recibir a un intratable y líder Atios
María Caldas
Uno de los edificios que se está construyendo

Los permisos para construir edificios ya superaron a los de vivienda unifamiliar en Vilagarcía durante el año pasado
Olalla Bouza
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía

O BNG pedirá o apoio do Pleno de Vilagarcía ás protestas da frota contra o regulamento europeo
Olalla Bouza