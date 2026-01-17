El Cidade de Ribeira espera al Puebla FC para iniciar la segunda vuelta

Jugadores y cuerpo técnico celebran la victoria de la pasada jornada Cedida

El Cidade de Ribeira levanta mañana de nuevo el telón de A Fieiteira a las 16:45 horas nada menos que para medirse en derbi al Puebla FC. Un encuentro que da inicio a la segunda vuelta, y al que los de Manuel Ángel llegan en la undécima posición de la tabla con 20 puntos. Los de Chofri, por su parte, son séptimos con 23.

“O equipo leva unha boa dinámica en canto os partidos que xogamos na casa. Estamos sacando bos resultados e competindo moi ben como locais”, destaca Manuel Ángel.

Lo cierto, es que en nueve partidos jugados en casa, el Cidade de Ribeira lleva seis victorias, dos empates y una derrota. El Puebla, por su parte, en el papel de visitante suma cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas.

“O equipo vai progresando e os xogadores van mecanizando e entendendo mellor os metodos e forma de xogo”, destaca Manuel Ángel. “Tamén decir que nos gustaría controlar máis os partidos con posesións máis largas, pero temos xogadores doutro perfil e somos nos, dentro do corpo técnico, os que nos temos que adaptar as súas características”, remarca el entrenador del Cidade de Ribeira antes de recibir al Puebla en casa.

En lo que respecta a los goles, como visitantes, los pobrenses acumulan 10 a su favor y 12 en contra, mientras el Ribeira como local lleva 21 a favor y 10 en contra.

“Partido importante por moitos motivos. O primeiro indudablemente o tratarse dun derbi e sempre hai esa rivalidad e gañas de gañarlle os veciños. Os xogadores sempre están mais motivados neste tipo de partidos e o ambiente nas gradas é distinto”, dice Manuel Ángel.

“En segundo lugar, xogamos na casa, diante da nosa xente e queremos gañar para dedicarlles a victoria e darlles as gracias por estar con nos sempre”, recalca. “Necesitamos seguir sumando para conseguir o obxetivo canto antes da permanencia e poder respirar tranquilos”, concluye el entrenador ribeirense.

Asimismo, en A Fieiteira no son ajenos al potencial que viene demostrando el Puebla FC desde su ascenso a Preferente. “Ten xogadores importantes a nivel individual, que che desequilibran un partido en calquer xogada, independientemente de si xogan mellor ou peor, máis bonito ou máis feo”, comenta Manuel Ángel.

“Estamos moi parexos e vai ser un partido de moita igualdade que espero nos saia de cara a nos. Importante vai ser todo, coidar cada detalle pero sobre todo estar moi concentrados en xogadas aisladas que da nada che xeneran perigo. Temos que ser fieis á nosa proposta”, insiste el entrenador del Cidade de Ribeira.