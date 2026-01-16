Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El CD Boiro engrasa las máquinas para recibir a la UD Somozas

“Estamos en nuestro mejor momento, se consiguió estabilidad”, dice Adri Castro

María Caldas
16/01/2026 08:00
Adri Castro disputa un balón en el partido ante el Montañeros
Adri Castro disputa un balón en el partido ante el Montañeros
German Barreiros
El CD Boiro recibe el domingo a las 16:45 horas en Barraña a la UD Somozas. Un duelo que enfrentará al tercer clasificado contra el cuarto, respectivamente, y al que los de José Tizón llegan en su mejor momento de la temporada. 

Cuatro victorias consecutivas avalan el derecho del Boiro de pelear por afianzarse en las plazas de play-off, poniéndose por delante de equipos como el Arosa SC.

Los números dejan claro el buen hacer del equipo, que es, junto con el Compostela, el menos goleado de toda la categoría, con 11 tantos en su contra. La llegada de fichajes como Adri Castro aportó al cuadro el impulso que necesitaban. 

“Creo que estamos en nuestro mejor momento. Se consiguió la estabilidad que necesitaba el equipo, había que encajar muchas piezas”, comenta Adri Castro sobre la buena dinámica del Boiro.

El Boiro sigue en la zona noble de la tabla

El Boiro se impone en su visita al Montañeros

Más información

A nivel defensivo, el cuadro de Tizón es de los mejores de la categoría junto con el líder intratable. “También soy de los que pienso que una buena defensa empieza por el delantero, pero ahí es cosa de que la línea defensiva está muy segura y Borja también. Nos generan poco y las veces que nos llegan nuestros jugadores están acertados”, destaca Castro.

En el aspecto ofensivo, el Boiro es el cuarto máximo goleador de Tercera RFEF con 22 goles a favor. “En los últimos partidos, más bien en casa, metimos bastantes goles. Fuera son resultados más ajustados pero creo que ya nos estamos soltando y quitando piedras de la mochila, que influye a la hora de meter goles”, explica.

Adri Castro en el Elviña Grande
Adri Castro en el Elviña Grande
Tania Martínez

Barraña vivirá un auténtico espectáculo al enfrentar al tercero contra el cuarto clasificado. Un partido de altura en el que el estado del césped puede volver a ser parte protagonista. “Creo que va a ser un partido de detalles, seguramente por las lluvias el césped no esté en el mejor estado, y nunca te acostumbras del todo a jugar con el campo así”, dice Castro.

“El Somozas es un equipo atrevido, que presiona mucho, compacto y con jugadores con nombre”, comenta. Si algo destaca el fichaje sobre el Boiro, es la mezcla de la plantilla. “Lo que más destaco es el hambre de la plantilla”, dice.

