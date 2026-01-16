Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Atlético Villalonga FF pone rumbo a Madrid en busca de alzar el vuelo

María Caldas
16/01/2026 16:45
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro
MONICA VILA
El Atlético Villalonga FF visita mañana a las 16:20 horas al Madrid CFF. Las de Fran Doval siguen estancadas en la última plaza de la clasificación de Segunda RFEF con seis puntos, después de empatar a dos la pasada jornada ante el Racing de Santander Femenino en Dorrón, ya que San Pedro se encontraba en plenas labores de mantenimiento luego de que las selecciones nacionales jugasen sobre dicho césped.

En esta ocasión, las sanxenxinas ponen rumbo a la capital española con el objetivo de lograr la primera victoria a las órdenes de Fran Doval, quien solo lleva un partido en el banquillo tras la salida de Romina Dadín. 

El equipo está actualmente a siete puntos de salir de la zona de descenso, por lo que necesitan empezar a sumar de tres y, a la vez, esperar que los rivales más cercanos a la zona marcada en rojo, también pinchen.

Ahora, las de Fran Doval tendrán que hacer frente a un Madrid CFF que busca seguir aumentando las distancias con la zona baja de la tabla clasificatoria de Segunda RFEF. Las madrileñas ocupan la décima posición con 14 puntos, a solo dos de ventaja de los puestos de descenso, por lo que una victoria en casa podría suponer un gran impulso

