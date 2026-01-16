El Asmubal Meaño visita mañana al SAR Rodavigo tras la derrota del derbi

El Asmubal Meaño en un partido MONICA VILA

El Inelsa Solar Asmubal Meaño visita mañana a las 18:30 horas al SAR Rodavigo. Las de Juan Costas ponen rumbo a Redondela tras caer ante el Cañiza la pasada jornada.

Ahora, las meañesas enfrentan un gran reto, y es que jugar en el Municipal de Redondela es una de las tareas más difíciles de la competición, ya que las jugadoras locales lo convierten en un auténtico fortín. Así, el SAR comenzó la temporada logrando resultados destacados, como la victoria ante el líder Cañiza, con quien viene de perder el Inelsa Asmubal.

Asimismo, las redondelanas acostumbran a llevar los partidos al límite, consiguiendo con el resto de rivales resultados muy parejos que indican que el encuentro será una auténtica batalla. Las de Juan Costas tendrán que prestar especial atención a las actuaciones de Ángela Oliveira, una de las máximas goleadoras del equipo, con un promedio de más de cinco goles por partido.

Otra de las jugadoras destacadas del SAR Rodavigo es Sandra Fernández, también muy cerca en la tabla de goleadoras, contribuyendo en la parte ofensiva del encuentro. Entre otras jugadoras destacadas de la plantilla redondelana se sitúan Ana Senra, Cecilia Rodríguez o Iria Darriba. Se trata de un equipo que basa su ataque en movilidad y desborde por el exterior.