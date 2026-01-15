Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Julio Rey: “Este partido puede marcar un antes y un después”

El Céltiga FC recibe el domingo a las 12:00 horas al Arosa en el Salvador Otero, en dónde los arlequinados se reencontrarán con quién fue su capitán

María Caldas
15/01/2026 08:00
Julio Rey conduce un balón durante la visita del Céltiga a Burgáns
Julio Rey conduce un balón durante la visita del Céltiga a Burgáns
MONICA VILA
El Salvador Otero se prepara para acoger el derbi contra el Arosa SC el domingo a las 12:00 horas. Un encuentro que será especial, ya que será la primera vez que los arlequinados pisen el campo isleño tras el ascenso a Tercera RFEF de los de Luis Carro. 

Además, será el reencuentro de jugadores como Julio Rey con el equipo que un día fue su hogar, y del que también fue capitán, al igual que Manu Táboas.

El vilagarciano ya se encuentra entrenando con el equipo tras sus problemas de rodilla. “El derbi lo veo igualado. Estamos en un buen momento y el Arosa ahora mismo tiene un poco de dudas pero tiene jugadores para marcar la diferencia en cualquier momento”, comenta Julio Rey. 

“Llegamos en una situación tranquila, tenemos que afrontar el partido con ilusión, sabiendo que tenemos más que ganar que perder. Puede marcar un antes y un después”, explica. “Creo que la presión va a ser más para ellos que para nosotros”, recalca el futbolista.

Los arlequinados disputarán su tercer derbi consecutivo

El derbi entre el Céltiga FC y el Arosa SC se disputará el domingo a las 12:00 horas

Julio Rey abandonó las filas arlequinadas en el pasado 2023, fecha en la fichó por el Céltiga de Luis Carro. Después de siete años, y de formarse en la cantera arlequinada, Julio Rey puso punto y final a una etapa de su vida debido a diferencias irreconciliables.

“Para mi es especial porque es mi primer enfrentamiento ante ellos en competición oficial. Le guardo cariño porque me sentí valorado por la afición y club en si”, dice Julio. “No me cambia nada, no voy a hacer un ritual diferente ni voy a jugar diferente porque sea contra el Arosa”, remarca el vilagarciano.

Defensa y personalidad

Si por algo se viene caracterizando el equipo de Luis Carro es por mantener su personalidad en el juego, algo a lo que se suma el gran acierto goleador que están atravesando, y el buen hacer defensivo del bloque isleño. 

“Va a ser importante estar bien a nivel defensivo y tener claro lo que tenemos que hacer y cómo, además de mostrar personalidad, como hicimos en su día contra el Compos”, destaca Julio Rey. Los isleños llevan un buen ritmo como locales, y es que hasta el momento solo perdieron un partido en casa.

El Céltiga no pudo pasar del empate a uno en Ponte dos Brozos

Un gol en el 90 embarra el primer partido del año del Céltiga FC

"Como locales estamos aprovechamos, a nivel visitante tenemos que mejorar, pero en el Salvador Otero somos un equipo muy intenso que quiere ser dominante con balón y que muerda sin él", comenta el centrocampista. 

Julio Rey en el partido ante el Cambados
Julio Rey en el partido ante el Cambados
MONICA VILA

Asimismo, también recalca la importancia de haber conseguido que la afición se enchufe con el equipo. "Estamos consiguiendo que venga bastante afición y que nos empuje. Al final, eso hace que el equipo se lo crea y vaya hasta el final", comenta Julio. 

Un recién ascendido que este mismo domingo podría bajar al Arosa SC de los puestos de play-off para finalizar la primera vuelta. Unos registros que sorprenden, pero que no dejan indiferente a nadie. 

"A mi personalmente no me sorprende. Somos conscientes de lo que podemos hacer, el equipo al principio tardó en adaptarse, pero una vez que lo hicimos, fuimos capaces de poner nuestra idea", señala.

