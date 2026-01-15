Jéssica Bouzas ya conoce a su rival en primera ronda del Open de Australia

Jéssica Bouzas durante el Open de China EFE

Jéssica Bouzas ya conoce quién será su primera rival en el Open de Australia. Tras caer en el individual femenino del Torneo de Hobart, previo al primer Grand Slam de la temporada, por 6-4 y 7-6 contra Taylah Preston, Bouzas Maneiro se centra ya en su próxima rival.

La australiana Storm Hunter, que logró la clasificación para el Grand Slam en la fase previa, será la primera rival de Jéssica Bouzas. Lo cierto, es que Hunter es una tenista que destaca especialmente en la modalidad de dobles, siendo zurda con revés a dos manos.

La jugadora local se entrena a las órdenes de Nicole Pratt, y llegó a ser número uno del mundo en dobles en noviembre del 2023, convirtiéndose en una de las pocas australianas en lograrlo. A lo largo de su carrera, ganó ocho títulos WTA en dobles, incluyendo grandes torneos e incluso un WTA 1000.

Asimismo, fue finalista en los dobles femeninos en Wimbledon 2023, y semifinalista del Open de Australia el pasado 2024. En individuales, la Australiana tuvo algunos momentos brillantes, pero su principal fortaleza reside en los dobles. Su mejor ranking individual fue en abril del 2024, consiguiendo el puesto 114 del mundo.

En el 2024 también logró llegar a la tercera ronda del Open de Australia, y es que en ese mismo año también consiguió el billete al torneo disputando la fase previa. En ese mismo año sufrió una grave rotura del tendón de aquiles, por lo que estuvo fuera de la competición durante muchos meses.

Hunter regresó a la competición en 2025, y este año, en la United Cup, sorprendió con el equipo australiano consiguiendo victorias tanto en individuales como en dobles tras su regreso a las pistas. De este modo, la próxima rival de Jéssica Bouzas consiguió presentarse al mundo como una figura inspiradora en el circuito profesional.

Bouzas, en su punto más álgido

La tenista vilagarciana se encuentra ahora mismo en el mejor número de su carrera, siendo la número 40 en el ranking WTA de individuales. Así, Bouzas Maneiro busca ahora dar un golpe sobre la mesa y superar el listón que dejó en Australia el pasado año, cuándo cayó en segunda ronda ante la actual número uno del mundo, Sabalenka.

En caso de que la arousana lograse vencer a su primera rival, en la siguiente ronda tendría que verse las caras con la vencedora del encuentro entre Hailey Baptiste y Vondrousova.