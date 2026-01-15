Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Carcamáns, peña celtista da Illa, propone acudir a Balaídos con las uñas pintadas

La iniciativa surge para mostrar su apoyo a Borja Iglesias después de que este recibiese insultos homófobos en el Sánchez-Pizjuán

María Caldas
15/01/2026 17:17
Borja Iglesias durante el partido en Sevilla
Borja Iglesias durante el partido en Sevilla
EFE
Durante esta semana, la homofobia volvió a ser la protagonista en el mundo del fútbol. Alejada de todos los valores que representa el mismo, multitud de aficionados han dictado que mirar para otro lado no es una opción. El respeto y la convivencia han de primar por encima de cualquier rivalidad, algo que no pareció estar muy claro en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Borja Iglesias, futbolista del RC Celta, tuvo que escuchar insultos de la talla: "A ver si te mueres, maric*n de mierda". Una falta de respeto que llega después de que el futbolista se haya manifestado en muchas ocasiones del lado de las causas sociales, y además, de aparecer en una boda con las uñas pintadas.

El futbolista también se mostró en otras ocasiones llevando bolso y las uñas pintadas. Tras los últimos ataques recibidos, desde la Peña Carcamáns, de A Illa de Arousa, proponen que el domingo, en el partido que se disputa en Balaídos ante el Rayo Vallecano, todos acudan con las uñas pintadas para mostrar su apoyo a Borja Iglesias. 

"Pois nós este domingo vamos a ir coa manicura feita e as uñas pintadiñas. Quen se apunta?", dicen desde la peña en sus redes sociales. Una iniciativa que está teniendo una gran acogida. Desde el propio Concello da Illa han querido mostrar su orgullo por esta iniciativa.

"Un orgullo para a Arousa contar cunha peña como Carcamáns, que leva a cabo tan boas iniciativas, parabéns!", dicen desde el Consistorio.

