Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Los arousanos vuelven a las órdenes de Manolo García en la Selección Gallega UEFA

Adri Rodríguez (Céltiga FC), Noel Chaves (CJ Cambados), Enjamio (CD Boiro) y Landeira (CD Boiro) estuvieron presentes en el primer entrenamiento en A Estrada

María Caldas
14/01/2026 18:00
Los jugadores que acudieron al primer entrenamiento en A Estrada
Los jugadores que acudieron al primer entrenamiento en A Estrada
Futgal
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Selección Gallega UEFA se entrenó en A Estrada a las órdenes de Manolo García para preparar la fase intermedia de la Copa Regiones UEFA. Entre los convocados para dicho entrenamiento se encontraron Noel Chaves, del Juventud Cambados, Adri Rodríguez, del Céltiga FC, y Enjamio y Landeira por parte del CD Boiro.

Galicia ya conoce cuál será su camino en la fase intermedia, y es que se tendrán que medir a Asturias en A Malata el próximo 28 de enero a las 18:00 horas. 

De este modo, la casa habitual del Racing Club Ferrol se convertirá así en la casa de nuestra selección absoluta para un choque en el que está en juego nada más y nada menos que el billete que da acceso para la fase final nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA.

“Estou moi feliz de estar aquí de novo. Temos que preparar o partido en A Malata, que é un escenario increíble”, comenta Adri Rodríguez, delantero del Céltiga FC y una de las piezas principales en el ataque de la selección gallega.

“Sabemos que vai ser un partido duro. Temos que dar o máximo de nos, seguro que haberá moita xente e para nos é un luxo poder xogar alí, estamos moi contentos”, remarca el atacante del Céltiga.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Fallo del Karar: 26 condenados, 13 años y multa de 720 millones a Santórum
Agencias
Mozos de Vilagarcía durante o Parlamento Xove

Catro centros educativos de Vilagarcía cultivan o espírito crítico e as competencias do uso de galego
Olalla Bouza
Imagen de archivo de una ofrenda de San Marzal en Arra

Las orquestas París de Noia, Los Satélites, Olympus y Marbella suenan esta semana en Arra
C. Hierro
Imagen de edificios ubicados en Sanxenxo

La vivienda de segunda mano en Sanxenxo supera los 3.500 euros el metro cuadrado
C. Hierro