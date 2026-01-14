Los arousanos vuelven a las órdenes de Manolo García en la Selección Gallega UEFA

Los jugadores que acudieron al primer entrenamiento en A Estrada Futgal

La Selección Gallega UEFA se entrenó en A Estrada a las órdenes de Manolo García para preparar la fase intermedia de la Copa Regiones UEFA. Entre los convocados para dicho entrenamiento se encontraron Noel Chaves, del Juventud Cambados, Adri Rodríguez, del Céltiga FC, y Enjamio y Landeira por parte del CD Boiro.

Galicia ya conoce cuál será su camino en la fase intermedia, y es que se tendrán que medir a Asturias en A Malata el próximo 28 de enero a las 18:00 horas.

De este modo, la casa habitual del Racing Club Ferrol se convertirá así en la casa de nuestra selección absoluta para un choque en el que está en juego nada más y nada menos que el billete que da acceso para la fase final nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA.

“Estou moi feliz de estar aquí de novo. Temos que preparar o partido en A Malata, que é un escenario increíble”, comenta Adri Rodríguez, delantero del Céltiga FC y una de las piezas principales en el ataque de la selección gallega.

“Sabemos que vai ser un partido duro. Temos que dar o máximo de nos, seguro que haberá moita xente e para nos é un luxo poder xogar alí, estamos moi contentos”, remarca el atacante del Céltiga.