El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la ala-pívot Ellen Iversen

El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la ala-pívot danesa Ellen Iversen. Tras la marcha de Maira Horford, el equipo de Manu Santos mueve ficha en el mercado para no perder amplitud en la plantilla.

La jugadora aterriza en Vilagarcía procedente del Hamar-Þór de Islandia, lista para aportar en el juego interior del cuadro arousano. "Una jugadora fuerte, inteligente y muy versátil, capaz de jugar de espaldas al aro, abrir el campo con su tiro exterior y generar ventajas desde el uno contra uno", dicen desde el Mariscos Antón Cortegada en el comunicado de su fichaje.

"En defensa, destaca por su capacidad para frenar a las interiores y también para cambiar y defender jugadoras exteriores", destacan desde el club.

Ellen Iversen también jugó en el baloncesto americano, concretamente en el Molloy University. En la liga danesa, militó en las filas del Amager, en el que fue el paso previo a su salto a la liga de Islandia.

Manu Santos la tenía en su lista

Ellen Iversen ya estaba en el punto de mira de Manu Santos cuando el técnico comenzó en verano a hacer una lista de posibles incorporaciones para el Mariscos Antón Cortegada de cara a la temporada 2025/2026.

"Es una chica que tiene formación también americana y esta última temporada jugó en la liga de Islandia", comenta el entrenador. "Yo creo que nos puede ayudar en dureza, conocimiento del juego y consistencia", expone Manu Santos.

"Se coloca bien atrás y rebotea bien. Delante también pasa bien el balón y puede tirar de tres. Creo que puede ser una buena pieza para el equipo para completar la posición del cuatro", comenta Santos. "Espero que se adapte bien porque siempre es difícil incorporarse bien a cualquier equipo a mitad de temporada, entonces va a tener que hacer un esfuerzo, pero confiamos en que sea así y nos pueda ayudar", concluye el técnico del Mariscos Antón Cortegada.

Este próximo sábado 17 de enero, el Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a León para enfrentarse al Mipelletymás León, en el que podría ser el primer enfrentamiento para Ellen.