Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la ala-pívot Ellen Iversen

"Creo que nos puede ayudar en dureza, conocimiento del juego y consistencia", comenta Manu Santos sobre la danesa

María Caldas
14/01/2026 12:30
Ellen Iversen disputando un partido
Ellen Iversen disputando un partido
Molloy University Athletics
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la ala-pívot danesa Ellen Iversen. Tras la marcha de Maira Horford, el equipo de Manu Santos mueve ficha en el mercado para no perder amplitud en la plantilla. 

La jugadora aterriza en Vilagarcía procedente del Hamar-Þór de Islandia, lista para aportar en el juego interior del cuadro arousano. "Una jugadora fuerte, inteligente y muy versátil, capaz de jugar de espaldas al aro, abrir el campo con su tiro exterior y generar ventajas desde el uno contra uno", dicen desde el Mariscos Antón Cortegada en el comunicado de su fichaje. 

"En defensa, destaca por su capacidad para frenar a las interiores y también para cambiar y defender jugadoras exteriores", destacan desde el club. 

Cris Loureiro durante un partido en el Sara Gómez

Cris Loureiro lleva en volandas al Cortegada en su visita al Ointxe

Más información

Ellen Iversen también jugó en el baloncesto americano, concretamente en el Molloy University. En la liga danesa, militó en las filas del Amager, en el que fue el paso previo a su salto a la liga de Islandia.

Manu Santos la tenía en su lista

Ellen Iversen ya estaba en el punto de mira de Manu Santos cuando el técnico comenzó en verano a hacer una lista de posibles incorporaciones para el Mariscos Antón Cortegada de cara a la temporada 2025/2026. 

"Es una chica que tiene formación también americana y esta última temporada jugó en la liga de Islandia", comenta el entrenador. "Yo creo que nos puede ayudar en dureza, conocimiento del juego y consistencia", expone Manu Santos. 

"Se coloca bien atrás y rebotea bien. Delante también pasa bien el balón y puede tirar de tres. Creo que puede ser una buena pieza para el equipo para completar la posición del cuatro", comenta Santos. "Espero que se adapte bien porque siempre es difícil incorporarse bien a cualquier equipo a mitad de temporada, entonces va a tener que hacer un esfuerzo, pero confiamos en que sea así y nos pueda ayudar", concluye el técnico del Mariscos Antón Cortegada.

Este próximo sábado 17 de enero, el Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a León para enfrentarse al Mipelletymás León, en el que podría ser el primer enfrentamiento para Ellen. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Eliminado un punto de vertido contaminante de aguas residuales en el lugar boirense de O Saltiño
Chechu López
Un momento del sorteo de los vales de compra

Estos son los ganadores de los vales de compra sorteados por Emgrobes
C. Hierro
Araceli Bugallo, la segunda empezando por la izquierda, en Madrid

La cambadesa Araceli Bugallo se sube a lo más alto del podio en Madrid
María Caldas
El ideal gallego

La Escuela Infantil de Valga amplia el plazo de matrícula
Sandra Rey