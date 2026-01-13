El gol en el Club Juventud Cambados sigue en los mismos pies, los de Diego Iglesias

Diego Iglesias celebra con Tiko un gol en Burgáns Gonzalo Salgado

El Club Juventud Cambados consiguió rescatar un laborioso punto en A Lomba tras un derbi de alta tensión, en el que en la primera mitad, los de Pénjamo fueron claramente superiores, y en el que también sufrieron durante los primeros minutos de la segunda mitad del derbi.

Tras un contragolpe ideado por Dieguito, Diego Iglesias enchufó el balón desde fuera del área para anotar uno de los golazos a los que ya tiene acostumbrados a los aficionados del velero amarillo. Lo cierto, es que el 10 cambadés se crece ante los equipos de la zona noble, y es que equipos como la SD Compostela, el Boiro, y ahora el Arosa SC, ya fueron víctimas del diente goleador del joven.

“Estoy muy satisfecho. A Lomba es un campo difícil y era un derbi que llevaba sin jugarse bastante tiempo”, comenta el goleador del Cambados. “Yo no participé en la primera parte, pero el equipo estuvo muy bien, dio la cara y todos mis compañeros estuvieron impresionantes”, destaca Diego Iglesias.

Con una plantilla acostumbrada al juego de Preferente, y media docena de canteranos arlequinados en sus filas, el Juventud Cambados dejó huella ante un Arosa que lo intentó en la segunda parte, pero no fue suficiente.

“Es verdad que en los primeros 25 minutos de la segunda parte ellos nos acorralaron un poco más atrás y tuvimos que estar muy enchufados defensivamente. Ahí vino el gol de ellos, a balón parado, pero después con los cambios le dimos un aire al ataque”, destaca el delantero cambadés.

“Me da igual el rival, pero en este tipo de escenarios siempre te entra un plus más de motivación y estoy teniendo la fortuna de que me están entrando”, señala Iglesias respecto a su dominio goleador ante equipos de la zona noble.

“Ellos cometieron bastantes errores con balón y a nosotros nos dio aire. En la segunda parte sabíamos que nos iban a someter, no porque nosotros estuvieramos menos precisos, sino porque tienen jugadores de mucha calidad”, indica el delantero. “El equipo aguantó muy bien y así llegó nuestra ocasión, que salió para dentro”, resalta.

En el descuento, el Cambados tuvo que sobrevivir con 10 jugadores tras la expulsión de Dieguito, sosteniendo un empate que sabe bien, pero que obliga a los cambadeses a seguir siendo fuertes en Burgáns para sumar puntos clave de cara a coger ventaja con el descenso, del que ahora mismo se encuentran con tres puntos por encima para cumplir el objetivo.