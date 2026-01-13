El CD Ribadumia aumenta la puja por el liderato

Uno de los onces titulares del Ribadumia de esta campaña Cedida

El CD Ribadumia se coloca líder del grupo cinco de Primera Futgal tras vencer por 3-2 a la SD Agolada. Los de Fran Blanco mantienen una intensa pelea con el Marín CF, que es ahora mismo colíder, ya que están empatados a 44 puntos.

Un doblete de Cristian, que consiguió en a penas dos minutos, puso el 2-0 en A Senra al descanso. Pero el Agolada no bajó los brazos. Así, consiguieron empatar el encuentro al minuto 90 gracias a un doblete de Rivero, pero en el añadido, cometieron penalti a favor del equipo local.

Así, Cheri se encargó de poner el 3-2 en el marcador para dejar los tres puntos en A Senra y subir la puja por el primer puesto. Hasta ahora, los aurinegros solo perdieron un partido, manteniéndose en lo más alto gracias a llevar 41 goles a favor y solo 10 en contra, frente a los 14 en contra que acumula el Marín CF.

Por otro lado, el CD Unión se mantiene en el tercer puesto de la clasificación con 39 puntos, a cinco de Ribadumia y Marín, luego de golear por 4-1 al SD Valiño, en un encuentro en el que el pichichi Isma aumentó su cifra goleadora, quedándose ahora en 17 tantos.

Los de Rianxo mantienen una ventaja de siete puntos sobre el cuarto clasificado, el Campo Lameiro. Un ritmo que no podrán frenar para disputar la promoción de ascenso a Preferente.

Distinta suerte corrieron el resto de los equipos de la comarca arousana, con el Caldas y el Cordeiro como únicos triunfadores. El SD Amanecer cayó por 1-3 en A Estrada y se queda solo un punto por encima de los puestos de descenso. El San Martín, por su parte, selló un 4-2 en su visita a el Ponte Caldelas, que coge impulso en la tabla. Los de Vilaxoán se colocan sextos con 28 puntos.

El Atlético Cuntis también cayó derrotado. En este caso por un 2-1 en su visita al CD Arcade, séptimo con 24 puntos. El Abanqueiro tampoco pudo sumar de tres, perdiendo por 1-2 ante el Flavia de Padrón.

La gran victoria de la jornada fue para el Cordeiro, en su derbi ante el Unión Dena, equipo al que golearon por un 6-0. El último equipo que consiguió sumar de tres fue el Caldas, por 1-2 ante el Marcón.