Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CD Ribadumia aumenta la puja por el liderato

Empatan a 44 puntos con el Marín pero con menos goles en su contra tras 17 partidos

María Caldas
13/01/2026 21:00
Uno de los onces titulares del Ribadumia de esta campaña
Uno de los onces titulares del Ribadumia de esta campaña
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El CD Ribadumia se coloca líder del grupo cinco de Primera Futgal tras vencer por 3-2 a la SD Agolada. Los de Fran Blanco mantienen una intensa pelea con el Marín CF, que es ahora mismo colíder, ya que están empatados a 44 puntos.

Un doblete de Cristian, que consiguió en a penas dos minutos, puso el 2-0 en A Senra al descanso. Pero el Agolada no bajó los brazos. Así, consiguieron empatar el encuentro al minuto 90 gracias a un doblete de Rivero, pero en el añadido, cometieron penalti a favor del equipo local. 

Así, Cheri se encargó de poner el 3-2 en el marcador para dejar los tres puntos en A Senra y subir la puja por el primer puesto. Hasta ahora, los aurinegros solo perdieron un partido, manteniéndose en lo más alto gracias a llevar 41 goles a favor y solo 10 en contra, frente a los 14 en contra que acumula el Marín CF.

Por otro lado, el CD Unión se mantiene en el tercer puesto de la clasificación con 39 puntos, a cinco de Ribadumia y Marín, luego de golear por 4-1 al SD Valiño, en un encuentro en el que el pichichi Isma aumentó su cifra goleadora, quedándose ahora en 17 tantos. 

Los de Rianxo mantienen una ventaja de siete puntos sobre el cuarto clasificado, el Campo Lameiro. Un ritmo que no podrán frenar para disputar la promoción de ascenso a Preferente.

Distinta suerte corrieron el resto de los equipos de la comarca arousana, con el Caldas y el Cordeiro como únicos triunfadores. El SD Amanecer cayó por 1-3 en A Estrada y se queda solo un punto por encima de los puestos de descenso. El San Martín, por su parte, selló un 4-2 en su visita a el Ponte Caldelas, que coge impulso en la tabla. Los de Vilaxoán se colocan sextos con 28 puntos.

El Atlético Cuntis también cayó derrotado. En este caso por un 2-1 en su visita al CD Arcade, séptimo con 24 puntos. El Abanqueiro tampoco pudo sumar de tres, perdiendo por 1-2 ante el Flavia de Padrón.

La gran victoria de la jornada fue para el Cordeiro, en su derbi ante el Unión Dena, equipo al que golearon por un 6-0. El último equipo que consiguió sumar de tres fue el Caldas, por 1-2 ante el Marcón.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El delegado de la Xunta en Pontevedraa, la conselleira de Vivenda y el alcalde de Moraña

La Xunta presenta en Moraña una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en el rural
Fátima Pérez
El ideal gallego

Los virus respiratorios llenan las urgencias: 900 atenciones en el PAC de Vilagarcía en una semana
Olalla Bouza
Imagen del nuevo acceso a la playa de Pragueira

El Concello mejora las playas de Pragueira y Area de Agra con la creación de puesto de control y una nueva pasarela
C. Hierro
El ideal gallego

El personal de Augas de Galicia detecta y elimina un punto de aguas residuales en Moraña
Fátima Pérez