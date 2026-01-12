Pénjamo: “Creo que hicimos un muy buen trabajo ”

Pénjamo durante el partido MONICA VILA

El técnico del Club Juventud Cambados quiso destacar el esfuerzo colectivo de un equipo que supo sufrir y aprovechar sus oportunidades hasta el último minuto en un campo tan complicado como es A Lomba.

“Creol que hicimos un muy buen trabajo, sobre todo en la primera mitad que fue más igualado”, destaca Pénjamo. “Ellos tuvieron alguna situación de área como la de Yoel, que se va fuera, y nosotros en el córner de Tavares que casi es un gol olímpico que acaba sacando Chema y queda el balón muerto”, destaca el técnico del Cambados.

Lo cierto, es que las acciones a balón parado cayeron más del lado cambadés en los primeros 45 minutos de partido, con un Arosa que se dedicaba a tantear la posesión del balón de los rivales.

“En la primera parte tuvieron alguna situación más que no fuimos capaces de sacar del área, pero tampoco tuvo que llegar a intervenir nuestro portero”, destaca Pénjamo.

Sometidos

La segunda mitad comenzó siendo un infierno para los visitantees, y es que los arlequinados subieron la intensidad para matar el partido lo antes posible. “Ellos dieron un paso adelante y nos obligaron a meternos atrás. Pero siendo solidarios en el aspecto defensivo y con muchas ayudas atrás fuimos capaces de solventar muchas de las aproximaciones de ellos, a pesar de que sufrimos muchísimo durante esos primeros 25 minutos”, destaca el técnico cambadés.

“Tuvieron situaciones, pero después con los cambios cogimos aire y nos dieron el dinamismo que nos faltaba cuando recuperábamos pelota, y así llegó el gol del empate”, explica Pénjamo. “El punto sabe a oro, pero nos deja claro que tenemos que ser más fuertes en casa”, recalca el entrenador.