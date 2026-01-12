Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Pénjamo: “Creo que hicimos un muy buen trabajo ”

El técnico del Cambados valora positivamente el punto conseguido en A Lomba

María Caldas
12/01/2026 08:00
Pénjamo durante el partido
Pénjamo durante el partido
MONICA VILA
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El técnico del Club Juventud Cambados quiso destacar el esfuerzo colectivo de un equipo que supo sufrir y aprovechar sus oportunidades hasta el último minuto en un campo tan complicado como es A Lomba.

“Creol que hicimos un muy buen trabajo, sobre todo en la primera mitad que fue más igualado”, destaca Pénjamo. “Ellos tuvieron alguna situación de área como la de Yoel, que se va fuera, y nosotros en el córner de Tavares que casi es un gol olímpico que acaba sacando Chema y queda el balón muerto”, destaca el técnico del Cambados.

 Lo cierto, es que las acciones a balón parado cayeron más del lado cambadés en los primeros 45 minutos de partido, con un Arosa que se dedicaba a tantear la posesión del balón de los rivales.

El Arosa empató a uno en A Lomba y se pone quinto

Año nuevo, mismos errores

Más información

“En la primera parte tuvieron alguna situación más que no fuimos capaces de sacar del área, pero tampoco tuvo que llegar a intervenir nuestro portero”, destaca Pénjamo.

Sometidos

La segunda mitad comenzó siendo un infierno para los visitantees, y es que los arlequinados subieron la intensidad para matar el partido lo antes posible. “Ellos dieron un paso adelante y nos obligaron a meternos atrás. Pero siendo solidarios en el aspecto defensivo y con muchas ayudas atrás fuimos capaces de solventar muchas de las aproximaciones de ellos, a pesar de que sufrimos muchísimo durante esos primeros 25 minutos”, destaca el técnico cambadés.

Gonza Fernández durante el derbi

Gonza Fernández: “Tenemos que dar mucho más y ver la importancia a los detalles”

Más información

“Tuvieron situaciones, pero después con los cambios cogimos aire y nos dieron el dinamismo que nos faltaba cuando recuperábamos pelota, y así llegó el gol del empate”, explica Pénjamo. “El punto sabe a oro, pero nos deja claro que tenemos que ser más fuertes en casa”, recalca el entrenador.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El desbordamiento del río Te provoca el corte de la carretera en Laxe al no poderse circular por ella debido a la gran cantidad y altura que alcanza el agua en el vial

Las zonas que son potencialmente inundables en Arousa abarcan más de 82 kilómetros
Chechu López
Uno de los grupos de niños asistentes a la fiesta infantil en el Centro Recreativo de Artes posaron delante del escenario de DJ Manu Reiriz

Un gran colofón para las celebraciones patronales de la parroquia de Artes con una fiesta infantil y una chocolatada
Chechu López
La red de pluviales se ve desbordada y se inunda la carretera en la aldea de San

Residentes de la aldea de San, en Boiro, denuncian la entrada de agua a sus casas al desbordarse las tuberías de recogida de pluviales
Chechu López
Los integrantes del dúo musical, Xabi Gómez y Bieito Pereira

Decenas de personas bailan al ritmo de Unto Vello en el inicio de ‘Cultura ao quente’
Sandra Rey