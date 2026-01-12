Iker Losada anota su segundo gol con la camiseta del Levante

Iker Losada durante el partido ante el Espanyol Levante UD

El catoirense Iker Losada anotó su segundo gol con la camiseta del Levante UD, equipo en el que está cedido por el Real Betis Balompié. El joven anotó el gol del empate ante el RCD Espanyol.

Hasta el momento, Iker Losada ha disputado siete partidos de 18, dejando dos goles a favor de los de Luis Castro. A pesar de que Losada a penas tuvo protagonismo al inicio de temporada, poco a poco ha ido ganándose la confianza del entrenador.

Iker Losada fue titular por segunda vez Levante UD

Iker Losada fue titular en dos partidos, pero tras muchos minutos en el banquillo, en las últimas semanas las titularidades y los goles ante Sevilla FC y Espanyol aportaron confianza al de Catoira. Y es que la llegada de Castro a los banquillos favoreció al joven canterano del Celta.

Asimismo, en Copa del Rey, Losada también participó y dio una asistencia. Ahora, tendrá una nueva oportunidad el próximo sábado 17 de enero en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Xabi Alonso.