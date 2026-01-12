Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Iker Losada anota su segundo gol con la camiseta del Levante

El catoirense fue titular ante el Espanyol y marcó el 1-1 que dejó un puntos en el Ciutat de Valencia

María Caldas
12/01/2026 16:48
Iker Losada durante el partido ante el Espanyol
Iker Losada durante el partido ante el Espanyol
Levante UD
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El catoirense Iker Losada anotó su segundo gol con la camiseta del Levante UD, equipo en el que está cedido por el Real Betis Balompié. El joven anotó el gol del empate ante el RCD Espanyol. 

Hasta el momento, Iker Losada ha disputado siete partidos de 18, dejando dos goles a favor de los de Luis Castro. A pesar de que Losada a penas tuvo protagonismo al inicio de temporada, poco a poco ha ido ganándose la confianza del entrenador. 

Iker Losada fue titular por segunda vez
Iker Losada fue titular por segunda vez
Levante UD

Iker Losada fue titular en dos partidos, pero tras muchos minutos en el banquillo, en las últimas semanas las titularidades y los goles ante Sevilla FC y Espanyol aportaron confianza al de Catoira. Y es que la llegada de Castro a los banquillos favoreció al joven canterano del Celta.

Asimismo, en Copa del Rey, Losada también participó y dio una asistencia. Ahora, tendrá una nueva oportunidad el próximo sábado 17 de enero en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Xabi Alonso.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La Guardia Civil es el cuerpo que investiga estas estafas

Estafan 20.000 euros a un vecino de Sanxenxo a través de un mensaje en el que se hacen pasar por su banco
C. Hierro
Dolores Rivera Soto cumplió 105 años el pasado viernes y sigue siendo la mujer más longeva de Ribeira

Dolores Rivera Soto cumplió el viernes 105 años y sigue siendo la vecina más lonjeva de Ribeira
Chechu López
La protesta se desarrolló dentro de la lonja de Cambados

Grito agónico de la flota: “Se queren botarnos do mar, esta é a fórmula”
Fátima Frieiro
Material incautado en la intervención

Desarticulan un punto negro de venta de drogas en el centro de Vilagarcía
Fátima Frieiro