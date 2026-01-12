Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Villalonga FC firma las tablas en el duelo ante el Porriño

Los de Roberto Lázaro empataron a uno en un duelo muy disputado

María Caldas
12/01/2026 11:17
Roberto Lázaro durante un partido
Roberto Lázaro durante un partido
Gonzalo Salgado
El Villalonga FC no pudo pasar del empate a uno en su visita al Porriño Industrial. Los de Roberto Lázaro vuelven a casa con un sabor amargo, sobre todo después de una segunda mitad en la que tuvieron numerosas oportunidades para ponerse por delante en el marcador.

Maykel Barbosa estrenó el electrónico a favor de los visitantes en el minuto 66, después de una primera parte en la que el enfrentamiento estuvo muy disputado entre ambos equipos.

Durante los primeros minutos, ninguno de los dos se arriesgaba con balón, y es que el estado del campo tampoco animaba a ello. Por ello, buscaban mantener las líneas defensivas bien cubiertas y aprovecahr la velocidad por las bandas, estrategia que usaban ambos en el primer tiempo. 

Los locales tuvieron un disparo que se fue por encima de los palos, y los de Roberto Lázaro intentaron aprovechar un córner en el que tuvieron varios rechaces, pero sin éxito de cara al gol.

Las tornas cambiaron una vez cumplido el tiempo de descanso. Y es que en los últimos 45 minutos, el Villalonga FC cambió el sistema para pasar a jugar con un 4-3-3 y así apretar arriba durante el inicio del segundo tiempo.

Así llegó el gol de Maykel, en el tercer mano a mano consecutivo contra el portero local. Los visitantes estaban haciendo daño a las espaldas de la línea defensiva local. Martín tuvo otro mano a mano que pudo adelantar al equipo, pero el portero atajó. En una falta peligrosa llegó el empate del Porriño. Ethan puso las tablas en el Lourambal 1 cuando a penas quedaban siete minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario. A pesar de seguir intentándolo, los celestes no pudieron darle la vuelta al marcador.

Lázaro, satisfecho

"As sensacións están sendo boas, pero o erro estivo en no matar antes o partido. Temos que ser máis contundentes nas áreas", comenta el entrenador del Villalonga FC

