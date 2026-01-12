El Puebla FC da un golpe de autoridad en su visita al Órdenes

El Puebla celebra la victoria a domicilio Cedida

El Puebla FC dio un golpe sobre la mesa en su visita al SDC Órdenes. Los de Chofri sorprendieron y se llevaron la victoria por 1-2 ante el tercer clasificado de Preferente Norte.

La segunda victoria consecutiva de un Puebla que se pone séptimo con 23 puntos. Un paso más cerca de conseguir cómodamente la salvación, objetivo principal del combinado para esta temporada.

Ante el Órdenes, los locales comenzaron adelantándose en el marcador con un gol de Jesús Lata a los diez minutos del inicio del segundo tiempo, luego de unos 45 minutos en los que los de Chofri hicieron un gran ejercicio de resistencia y sin fortuna a la hora de materializar.

El esfuerzo de los visitantes tuvo su recompensa tan solo diez minutos más tarde del 1-0, y es que Cendón encontró fortuna y batió a Manu Vázquez para poner el empate en el Municipal de Vista Alegre.

El golpe final llegaría tras un error de los locales. El colegiado señaló penalti a favor del Puebla, y Hugo Suárez se encargó de materializar la pena máxima para que los de Chofri se llevasen tres puntos de oro ante uno de los rivales más duros de la categoría.