Diario de Arousa

Deportes

El Portonovo corta su buena racha y cede ante el Antela FC

Los de Minso cayeron por 1-0 en Xinzo de Limia

María Caldas
12/01/2026 12:00
Imagen del último partido en Baltar
Imagen del último partido en Baltar
MEZVAFILMS
El Portonovo SD cortó su buena racha de victorias en su visita al Antela FC. Un enfrentamiento en el que el gol de Pedro Rodríguez en la segunda mitad impidió que los de Minso sumasen en Xinzo de Limia, a pesar de que el encuentro estuvo muy igualado. “Lo justo habría sido un empate”, lamenta Minso.

En el primer tiempo ambos equipos fueron tanteando la posesión del esférico. Los locales tuvieron una ocasión muy clara en una cesión al portero que el árbitro interpretó como una falta. El Porriño disparó, y en el rechace el tiro acabó tocando el poste.

Segundo tiempo

Después del descanso, el Portonovo subió la intensidad del enfrentamiento en busca de adelantarse en el marcador y poder sumar de tres una jornada más. Justo cuando mejor estaban los arlequinados, llegó el golpe definitivo, el gol del Antela.

Una jugada en la que Dadín salió a por el balón aéreo, pero el delantero centro del Antela, Pedro Rodríguez, le quita la pelota al portero del Portonovo SD para enchufarla a la red. A raíz del gol, los visitantes tuvieron una ocasión de peligro con un remate de cabeza de Keko que se fue fuera por muy poco. Además, también tuvieron varias ocasiones a balón parado para empatar el encuentro. 

