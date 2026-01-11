Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Pénjamo: "Tenemos que controlar la parte emocional y mostrar el trabajo colectivo en defensa"

El CJ Cambados visita hoy a las 17:00 horas por primera vez al Arosa SC en A Lomba

María Caldas
11/01/2026 08:00
Pénjamo durante un enfrentamiento en Burgáns
Pénjamo durante un enfrentamiento en Burgáns
Gonzalo Salgado
Llegó el gran día. A Lomba se viste de gala para el derbi entre el Arosa SC y el Juventud Cambados. Un momento especial para los de Pénjamo, ya que será la primera vez que pisen A Lomba tras conseguir el ascenso a Tercera RFEF. Un derbi inaudito hasta el momento, que hoy espera llenar las gradas vilagarcianas.

Por parte del Juventud Cambados la duda recae sobre Alberto Lago, pendiente de la evolución de un proceso gripal, el resto de la plantilla está totalmente disponible para ponerse a las órdenes de Pénjamo en A Lomba

El Arosa es un equipo con mucho potencial y versatilidad. Cuenta con jugadores dinámicos y con calidad para asociar y progresar con el dominio de balón”, destaca el entrenador del Cambados sobre su próximo rival. “Sus jugadores interiores tienen muy buen pie, y arriba tienen futbolistas con mucha velocidad y calidad en el uno contra uno”, recalca Pénjamo.

De izquierda a derecha: Noel, André, David Conde, Gregor, Nico y Tavares en O Pombal

Canteranos ayer, rivales mañana: el otro partido del Arosa VS Cambados

Más información

En el derbi no solo influirá el verde, sino también la parte emocional que lleva implícita, especialmente para un Cambados que se estrena en A Lomba. “Es un derbi en el que tenemos que tratar de gestionar también lo emocional que eso supone y tener una capacidad de trabajo y concentración muy alta durante todo el partido”, dice el técnico visitante.

Lo cierto, es que hasta ahora el Arosa SC todavía no conoce la derrota como local. Una racha que los cambadeses esperan romper hoy. Ejerciendo el papel de visitantes, los de Pénjamo llevan una victoria, cuatro empates y dos derrotas en siete partidos, así como siete goles anotados y ocho encajados.

Las claves del derbi

Para Pénjamo, las claves para poder puntuar en A Lomba pasan por que “no se sientan cómodos tanto a nivel ofensivo como defensivo”. “Para ello es importante que mostremos ese trabajo colectivo a nivel defensivo y dar ese plus a nivel atacante en esa última toma de decisión o finalización”, remarca el entrenador del Juventud Cambados.

Así, los visitantes llegan con 15 puntos y la decimocuarta posición de la tabla clasificatoria bajo sus brazos.

