El Villalonga FC pone rumbo a Porriño y el Portonovo SD visita al Antela FC

Imagen del encuentro entre Villalonga y Pontevedra Villalonga FC

La pelota vuelve a rodar hoy a partir de las 16:30 horas en Preferente Sur. Por un lado, el Villalonga FC de Roberto Lázaro visita Porriño a las 16:45 horas con el objetivo de sumar la primera victoria del año.

Los celestes se enfrentan a un rival que se encuentra inmerso en plena pelea por los puestos de la zona noble de la tabla clasificatoria. Y es que los porriñenses son sextos con 27 puntos, a solo uno de desventaja con respecto a la Cultural Areas, que ocupa la quinta plaza y, por lo tanto, tendría acceso al play-off de ascenso.

El Villalonga, por su parte, llega en la décima posición con 21 puntos, siete por debajo de los puestos de play-off. Como local, el Porriño lleva tres victorias, un empate y tres derrotas, mientras los celestes, a domicilio, acumulan dos victorias, un empate y cinco derrotas en ocho partidos.

Por otro lado, el Portonovo visita al Antela FC a las 16:40 horas. Los de Minso vuelven a la competición con la intención de seguir escalando en la tabla, en la que actualmente ocupan la octava posición con 25 puntos, a solo tres de los puestos de play-off. Enfrente tendrán a un Antela que está un punto por encima, por lo que ambos necesitan tomar distancias para seguir escalando.