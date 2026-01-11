El Sigaltec se queda con la miel en los labios en un loco partido en casa

El Sigaltec CLB no pudo pasar por encima del combinado santiagués en el Sara Gómez MONICA VILA

Esta vez no hubo magia en el Sara Gómez. A pesar de que los de Luis Gabín lo intentaron todo, el Rosalía sacó su mejor versión en unos últimos minutos en los que el corazón empujó más que los brazos. Así, el Sigaltec consumó su primera derrota del año. Lo hizo en casa, por un ajustadísimo 60-61 ante un viejo conocido como es Rosalía.

En el primer cuarto, los de Luis Gabín fueron muy superiores a los visitantes, consiguiendo cerrar los 10 primeros minutos de partido con un electrónico de 21-14. El estado de gracia de Pablo Fernández, que sumó 13 puntos solo en el primer cuarto, adelantó considerablemente a los locales ante un rival que no estaba teniendo acierto en lo que respecta al tiro exterior. Además, los vilagarcianos dominaban en el rebote ofensivo, complicando así la salida desde atrás con balón a los jugadores del Rosalía. Lo cierto, es que el Sigaltec tampoco estaba viviendo sus mejores horas en el tiro exterior, anotando solo uno de los seis que tuvieron en el primer cuarto del partido. Unas cifras que podrían haber aventajado más a los de Gabín, pero que con las que, aún así, llegaron con siete puntos de ventaja al segundo cuarto.

Tras los primeros minutos, el Rosalía comenzó a mostrar su garra en el Sara Gómez. Encomendándose al acierto de Lucas García, los visitantes consiguieron recortar distancias metiéndose en la pintura, y es que a pesar de que generaron muchas ocasiones de triples, no llegaban a completar la canasta. Los locales también seguían arrastrando problemas en el tiro exterior, que contrarrestaban puntuando en zona. Así, el encuentro se volvió cada vez más igualado, sellando el segundo cuarto con un parcial de nueve a 10 que dejaba todo por decidir en los últimos minutos del enfrentamiento en el Sara Gómez, con ambos equipos dejándose la piel sobre el parqué vilagarciano.

Así, luego del descanso, los visitantes subieron la intensidad del partido.

Últimos cuartos

Con el paso de los minutos el partido se volvía más igualado. Rosalía planteaba una defensa para complicar el juego interior de los de Gabín, por el que optaban ante sus complicaciones con el tiro exterior. Los visitantes lograban llegar mucho más a la pintura, y con las intervenciones de Manuel Vicente, sellaron un parcial de 15-24 que ponía al Sigaltec contra las cuerdas. En el último cuarto los de Gabín empujaron más con el corazón, pero tampoco fue suficiente, ya que en el último instante el Rosalía logró adelantarse. 