Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec se queda con la miel en los labios en un loco partido en casa

Los de Luis Gabín cayeron por un ajustadísimo 60-61 ante el Rosalía en el primer enfrentamiento del año en el Sara Gómez

María Caldas
11/01/2026 06:50
El Sigaltec CLB no pudo pasar por encima del combinado santiagués en el Sara Gómez
El Sigaltec CLB no pudo pasar por encima del combinado santiagués en el Sara Gómez
MONICA VILA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Esta vez no hubo magia en el Sara Gómez. A pesar de que los de Luis Gabín lo intentaron todo, el Rosalía sacó su mejor versión en unos últimos minutos en los que el corazón empujó más que los brazos. Así, el Sigaltec consumó su primera derrota del año. Lo hizo en casa, por un ajustadísimo 60-61 ante un viejo conocido como es Rosalía.

En el primer cuarto, los de Luis Gabín fueron muy superiores a los visitantes, consiguiendo cerrar los 10 primeros minutos de partido con un electrónico de 21-14. El estado de gracia de Pablo Fernández, que sumó 13 puntos solo en el primer cuarto, adelantó considerablemente a los locales ante un rival que no estaba teniendo acierto en lo que respecta al tiro exterior. Además, los vilagarcianos dominaban en el rebote ofensivo, complicando así la salida desde atrás con balón a los jugadores del Rosalía. Lo cierto, es que el Sigaltec tampoco estaba viviendo sus mejores horas en el tiro exterior, anotando solo uno de los seis que tuvieron en el primer cuarto del partido. Unas cifras que podrían haber aventajado más a los de Gabín, pero que con las que, aún así, llegaron con siete puntos de ventaja al segundo cuarto.

Tras los primeros minutos, el Rosalía comenzó a mostrar su garra en el Sara Gómez. Encomendándose al acierto de Lucas García, los visitantes consiguieron recortar distancias metiéndose en la pintura, y es que a pesar de que generaron muchas ocasiones de triples, no llegaban a completar la canasta. Los locales también seguían arrastrando problemas en el tiro exterior, que contrarrestaban puntuando en zona. Así, el encuentro se volvió cada vez más igualado, sellando el segundo cuarto con un parcial de nueve a 10 que dejaba todo por decidir en los últimos minutos del enfrentamiento en el Sara Gómez, con ambos equipos dejándose la piel sobre el parqué vilagarciano.

Así, luego del descanso, los visitantes subieron la intensidad del partido.

Últimos cuartos

Con el paso de los minutos el partido se volvía más igualado. Rosalía planteaba una defensa para complicar el juego interior de los de Gabín, por el que optaban ante sus complicaciones con el tiro exterior. Los visitantes lograban llegar mucho más a la pintura, y con las intervenciones de Manuel Vicente, sellaron un parcial de 15-24 que ponía al Sigaltec contra las cuerdas. En el último cuarto los de Gabín empujaron más con el corazón, pero tampoco fue suficiente, ya que en el último instante el Rosalía logró adelantarse. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El departamento municipal de Servizos Sociais tiene su sede en la Praza 8 de Marzo

Ribeira prevé destinar 1,33 millones a gastos sociales corrientes extraordinarios, de los que solicitará 153.628 a través del POS+Adicional
Chechu López
Pénjamo durante un enfrentamiento en Burgáns

Pénjamo: "Tenemos que controlar la parte emocional y mostrar el trabajo colectivo en defensa"
María Caldas
El CIFP 'Coroso' es uno de los centros en lo que se han ofertado plazas de Formación Profesional Acelerada

Veinticinco personas solicitan plaza en el CIFP ‘Coroso’ de Ribeira para cursar Formación Profesional Acelerada
Chechu López
La procesión con la imagen de San Roque salió después de oficiarse una misa solemne cantada en su honor

Artes dedicó la jornada de ayer a honrar a San Roque dentro del programa de sus fiestas patronales
Chechu López