Diario de Arousa

Deportes

El Boiro se impone en su visita al Montañeros

Los de José Tizón vencieron por 1-2 con goles de Samu Araújo y Nano en propia puerta

María Caldas
11/01/2026 16:26
El Boiro sigue en la zona noble de la tabla
El Boiro sigue en la zona noble de la tabla
German Barreiros
El CD Boiro sigue siendo equipo de play-off. Los de José Tixón empezaron el año dando un golpe sobre la mesa en su visita al Atlético Coruña Montañeros. Un encuentro que se decidió por un 1-2 gracias a los goles de Samu Araújo y Victor Casais. Ya en la primera mitad, los boirenses comenzaron apretando fuerte desde atrás, provocando así pérdidas de balón por parte de los locales.

Así, cuando transcurrían menos de 10 minutos del inicio del encuentro, el Boiro dio el primer aviso. Mario Prol robó en el área para encararse con el portero local pero le pegó muy flojo a las manos. Minutos después, en una apertura a banda para Prol, este se va por línea de banda hasta fondo y da el pase de la muerte para que Samu Araújo llegase al portero y le batiese con un disparo bajo que ponía el 0-1 en el Elviña Grande.

Borja Rey intercepta un balón
Borja Rey intercepta un balón
German Barreiros

Los boirenses no dejaron de presionar. Insua tuvo un contragolpe en el que cedió el balón a Adri Castro después de que lo agarrasen, pero el atacante, en el mano a mano con el portero del Montañeros la cruzó con la exterior y el balón terminó yéndose fuera. El equipo de Tizón estaba siendo absolutamente dominador del partido, sometiendo a los locales en su área.

Antes del descanso, Prol se la volvió a poner a Adri Castro, que la bajó con el pecho para finalizar, pero llegó López para salvarla in extremis. Durante los primeros 45 minutos, el Montañeros solo se acercó al área mediante prolongaciones y segundos balones.

Segunda parte

En el segundo tiempo, el equipo de Jairo Arias comenzó a enchufarse en el partido. Poco a poco fueron haciéndose con el balón y el Boiro comenzó a sufrir con las llegadas y centros laterales del equipo local. Antes de que llegase el empate, los boirenses volvieron a tener varias ocasiones para sentenciar el partido. 

Una de ellas, de nuevo firmada por la conexión entre Mario Prol y Adri Castro, con el delantero bajándola casi sin ángulo en el pico del área pequeña, por lo que el esférico acabó yendo fuera.

Los boirenses celebran el gol
Los boirenses celebran el gol
German Barreiros

Las ocasiones de Adri Castro no se quedarían ahí, y es que volvió a tener otra oportunidad para adelantar al Boiro a pase de Samu Araújo, con un balón al área en el que los visitantes reclamaban penalti. En la acción inmediata llegó el gol de un Montañeros que no paraba de buscar el empate. 

En una jugada en la que el área del Boiro se encontraba a rebosar, los de Tizón no despejaron bien, por lo que Pape pudo rematar al segundo palo, y a pesar de que Borja Rey llegó a tocar el balón, el esférico cruzó los palos y el gol subió al marcador. 

Los locales fueron hacia delante a por el segundo gol, hundiendo al Boiro en su área poco a poco. Pape tuvo otra ocasión con un remate de cabeza al palo, que acabó yendo fuera. Estaba desatado el Montañeros, que la volvió a tener en un balón largo hacia Dani Fernández, quien realizó un buen control pero no estuvo acertado en la definición. En otra ocasión, desbordó Achore y Iago Martínez estuvo providencial en boca de gol para negar el remate a Balsa.

El Boiro se impuso ante el Monta
El Boiro se impuso ante el Monta
German Barreiros

Tras los últimos cambios se paró un poco el volumen de ocasiones y, cuando todo hacía presagiar el empate, el Boiro encontró camino por banda izquierda en una transición y el centro acabó con Nano intentando despejar e introduciendo el balón en su propia portería. Una desafortunada acción que dejó sin al menos un punto al Montañeros, que el próximo fin de semana visita al Juventud Cambados.

