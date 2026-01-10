Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Un gol en el 90 embarra el primer partido del año del Céltiga FC

Los isleños empataron a uno ante el Arteixo. “El error que cometemos es muy grave”, lamenta Luis Carro

María Caldas
10/01/2026 21:30
El Céltiga no pudo pasar del empate a uno en Ponte dos Brozos
El Céltiga no pudo pasar del empate a uno en Ponte dos Brozos
German Barreiros
El Céltiga FC tropezó en su visita al Atlético Arteixo. Los de Luis Carro no pudieron pasar del empate a uno en Ponte dos Brozos. Un gol de Manu Berrocal en el minuto 90 amargó la fiesta de los isleños a domicilio, que había comenzado con el gol de Marcos Blanco cuando a penas transcurrían cinco minutos del segundo tiempo.

Durante la primera mitad, los isleños empezaron cómodos, dificultando sus primeras salidas al ver que los locales buscaban crear un juego combinativo. El Céltiga consiguió generar mucho peligro por fuera, con un tramo dónde generaron cuatro ocasiones seguidas que los locales sacaron al primer palo. La ocasión más clara de los isleños fue un centro de Dani Prada que, cuando va Guille al remate, despeja la defensa en el segundo palo.

Otra de las claras del cuadro de Luis Carro fue obra de Marcos Blanco, después de un centro de Anxo, en el que hace una parada increíble Carlos García. Lo cierto, es que el portero forzó el córner, y en esa acción, los isleños reclaman un penalti sobre Santi, que en ese momento no tenía balón y el defensa le derriba por detrás, pero el colegiado no señaló penalti a favor de los visitantes.

El Céltiga se quedó con la miel en los labios en A Coruña
El Céltiga se quedó con la miel en los labios en A Coruña
German Barreiros

Los contratiempos no cesaron para el cuadro visitante, y es que se lesionó Dani Prada y, por lo tanto, Luis Carro tuvo que sacar a Álex Rodríguez. El Arteixo tuvo la primera ocasión gracias a un control diagonal de David Rojo, que se quedó solo ante Antón, que consiguió frenar el esférico.

Segunda mitad

Tras el descanso, la tónica del partido siguió siendo la misma. Un Arteixo incómodo y un Céltiga que comenzó a tener más balón. Así, llegó el 0-1 en una acción por fuera de Anxo que remata de cabeza Marcos Blanco. 

Después del gol, el Arteixo se quedó con 10, luego de que Adri Otero viera la roja directa por un codazo a Rubi. Los de Luis Carro tenían la sensación de tener el partido controlado ante un Arteixo que no lanzó a portería en todo el segundo tiempo.

Adri Rodríguez controla un balón durante el partido
Adri Rodríguez controla un balón durante el partido
German Barreiros

Pero cuando todo parecía cerrado, los isleños se equivocan en un ataque que inició Nico para Pedro, a quien le quitan el balón y los visitantes dejan correr a los jugadores locales. La acción terminó en una falta a 10 metros del área en la que el rechace cayó a Berrocal para meterla dentro y poner el 1-1 en el minuto 90. 

“La sensación es que merecimos ganar, pero si cometes ese error, igual es que no mereces tantos. Estos errores para mi son muy graves”, dice Carro. "Hay que finalizar antes, y si no lo haces, tienes que hacer la falta lejos, no al borde de tu área. Que sirva para aprender", lamenta el técnico.

