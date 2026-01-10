Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Céltiga sigue lastrado por las bajas en su vuelta al verde ante el Arteixo

Los de Luis Carro visitan hoy a las 18:00 horas Ponte dos Brozos. “Tenemos que mejorar fuera de casa”, dice el técnico

María Caldas
10/01/2026 07:00
Adri Rodríguez conduce un balón durante el encuentro ante el Lugo B
Adri Rodríguez conduce un balón durante el encuentro ante el Lugo B
MONICA VILA
El Céltiga FC visita hoy a las 18:00 horas al Atlético Arteixo, en un enfrentamiento al que los de Luis Carro llegan lastrados por las bajas. Por un lado, Marcelo continúa con su pubalgia, Hugo con la rotura diagnosticada ya antes del parón navideño, y Giráldez es la última baja confirmada ya que cumple ciclo de tarjetas.

Julio Rey y Jordan ya están entrenando con el grupo, pero el técnico ve muy difícil su participación en Ponte dos Brozos. La gran duda recae sobre Óscar Iglesias, que arrastra problemas en un tobillo, por lo que desde el banquillo no saben si podrá llegar con seguridad al partido ante el Atlético Arteixo. 

De este modo, Luis Carro se queda con 14 jugadores de campo y 16 de convocatoria, dónde se incluyen los porteros. “Vamos a ver cómo llegamos. Es un rival de mucho nivel, creo que es un equipo con un nivel de inidividualidades muy alto porque tiene futbolistas con mucha experiencia”, destaca Luis Carro sobre el próximo rival del Céltiga.

“En su casa son tremendamente atrevidos y tienen un nivel combinativo y competitivo muy alta, aunque les esté costando sacar resultados como locales”, comenta el entrenador del combinado isleño. Lo cierto, es que equipos de gran nivel de Tercera RFEF no han conseguido triunfar en Ponte dos Brozos.

En el papel de local, el Atlético Arteixo lleva una victoria, tres empates y tres derrotas, así como siete goles a favor y 10 en su contra.

“Va a ser un partido de mucha dificultad, tenemos que intentar que ellos no estén cómodos con balón y hacerles daño. Es un campo complicado pero vamos con la intención de ganar”, destaca Luis Carro. “Este año la intención es mantener esos números que tenemos en casa y mejorar los de fuera porque son muy mejorables. Esta es nuestra primera oportunidad y vamos a ver si somos capaces”, recalca el técnico del combinado isleño en la previa.

