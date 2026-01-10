Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El CD Boiro prepara sus cartas para la visita matinal al Atlético Montañeros

José Tizón cuenta con la baja de Yago García y la duda de Facu Moreyra, que arrastra problemas de rodilla, para el partido de mañana a las 12:15 horas

María Caldas
10/01/2026 22:00
Facu Moreyra disputa un balón en el derbi ante el Arosa en Barraña
Facu Moreyra disputa un balón en el derbi ante el Arosa en Barraña
Gonzalo Salgado
El CD Boiro visita mañana a las 12:15 horas al Atlético Coruña Montañeros. Los de José Tizón vuelven a la acción con el objetivo de seguir manteniendo los buenos números que hicieron durante la primera vuelta de la temporada, y que al parón navideño dejaron al cuadro boirense en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 25 puntos, solo uno por debajo del tercer clasificado, el Arosa SC, con 26.

El técnico cuenta con las bajas de Yago García, que todavía no tiene el alta por su operación de apendicitis, y la duda de Facu Moreyra por problemas en la rodilla que viene arrastrando. 

"Creo que es un equipo que está ahí por méritos propios. Maneja muy bien la pelota, tiene buenos mecanismos, y son capaces de dominar los partidos y estar siempre en ellos", comenta José Tizón sobre el próximo rival del CD Boiro. 

"Tendremos que estar muy atentos a las vigilancias porque también son un equipo de contraataque y te pueden penalizar si no tienes equilibrio por detrás", explica el entrenador del Boiro. "Los dos equipos vamos a pelear por la posesión del balón", concluye.

Además, el CD Boiro llega al Elviña Grande tras conseguir dejar cinco porterías consecutivas a cero. Enfrente tendrán a un Atlético Montañeros que ocupa la octava posición de la clasificación con 23 puntos, y que en el papel de local suma dos victorias, dos empates y tres derrotas, así como ocho goles a favor y 12 en contra.

Por su parte, el CD Boiro, como visitante lleva tres victorias, dos empates y dos derrotas, así como siete goles a favor y solo cuatro en contra. Unos resultados que plasman el trabajo diario de un Boiro que se ha ganado el derecho a soñar.

