Cris Loureiro lleva en volandas al Cortegada en su visita al Ointxe

El Mariscos Antón Cortegada consiguió sumar una nueva victoria en su visita al Ointxe, el el que fue su primer partido del año. Las de Manu Santos resolvieron con un 64-72 en un partido que se volvió loco en el último cuarto, y en el que Cris Loureiro volvió a ser protagoniosta, siendo la máxima anotadora del partido sumando un total de 24 puntos.

Durante el primer cuarto, las vilagarcianas comenzaron poniéndose por encima, pero la buena defensa del Ointxe, con una gran Sonia Gutiérrez muy acertada en el tiro exterior, logró reducir la distancia en el electrónico a 16-21.

Las de Manu Santos buscaban salir rápido cuando se hacían el rebote, además de aprovechar los errores defensivos de las locales, forzando los tiros libres. Ya en el segundo cuarto, un triple de Cris Loureiro volvía a otorgar ventaja al Mariscos Antón Cortegada.

Las de Manu Santos se reforzaron en el rebote defensivo, y es que las locales no perdonaban en la zona. Manivesa montó una gran acción de peligro, pero Joana cortó a tiempo para evitar el lanzamiento y, a su vez, poder provocar una falta.

El acierto de Christabel Ezumah aumentó la distancia en el marcador a falta de a penas cinco minutos para el descanso. De nuevo, Manivesa guiaba el contragolpe del equipo para que Loureiro recibiese y volviera a demostrar su gran acierto con el tiro exterior.

Por parte del Ointxe, Isa intentaba el triple desde la derecha, y a pesar de no acertar en el tiro, Joana consiguió forzar dos nuevos tiros libres.

Las visitantes dominaban en el juego interior, resultando impredecibles para las locales. Así, el encuentro se fue al descanso con un electrónico de 30-38 favorable a las de Manu Santos.

Segunda parte

Las de David Peña buscaban mantener la posesión del balón. Lucía Carabán rompía a Sonia en velocidad para encestar en pleno toma y daca por crear una renta más cómoda para las visitantes.

Al Ointxe le estaba costando mantener el rebote ofensivo, que junto con la falta de acierto, permitía que el conjunto vilagarciano mantuviese una ventaja de ocho puntos al último cuarto del partido.

El Mariscos Antón Cortegada se complicó el partido en el último cuarto, cometiendo fallos defensivos que dejaron la ventaja en seis puntos. El Ointxe consiguió dominar el balón por completo, quedándose solo a cuatro puntos de las de Manu Santos. La defensa planteada por las de David Peña en los últimoc minutos complicó aún más las cosas a las visitantes, que buscaban cerrar con una cómoda victoria a domicilio.