Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Cris Loureiro lleva en volandas al Cortegada en su visita al Ointxe

Las de Manu Santos vencieron por 64-72 a pesar de que llegaban al encuentro con muchas bajas

María Caldas
10/01/2026 20:50
Cris Loureiro durante un partido en el Sara Gómez
Cris Loureiro durante un partido en el Sara Gómez
Gonzalo Salgado
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Mariscos Antón Cortegada consiguió sumar una nueva victoria en su visita al Ointxe, el el que fue su primer partido del año. Las de Manu Santos resolvieron con un 64-72 en un partido que se volvió loco en el último cuarto, y en el que Cris Loureiro volvió a ser protagoniosta, siendo la máxima anotadora del partido sumando un total de 24 puntos.

Durante el primer cuarto, las vilagarcianas comenzaron poniéndose por encima, pero la buena defensa del Ointxe, con una gran Sonia Gutiérrez muy acertada en el tiro exterior, logró reducir la distancia en el electrónico a 16-21. 

Las de Manu Santos buscaban salir rápido cuando se hacían el rebote, además de aprovechar los errores defensivos de las locales, forzando los tiros libres. Ya en el segundo cuarto, un triple de Cris Loureiro volvía a otorgar ventaja al Mariscos Antón Cortegada. 

Las de Manu Santos se reforzaron en el rebote defensivo, y es que las locales no perdonaban en la zona. Manivesa montó una gran acción de peligro, pero Joana cortó a tiempo para evitar el lanzamiento y, a su vez, poder provocar una falta.

El acierto de Christabel Ezumah aumentó la distancia en el marcador a falta de a penas cinco minutos para el descanso. De nuevo, Manivesa guiaba el contragolpe del equipo para que Loureiro recibiese y volviera a demostrar su gran acierto con el tiro exterior. 

Por parte del Ointxe, Isa intentaba el triple desde la derecha, y a pesar de no acertar en el tiro, Joana consiguió forzar dos nuevos tiros libres.

Las visitantes dominaban en el juego interior, resultando impredecibles para las locales. Así, el encuentro se fue al descanso con un electrónico de 30-38 favorable a las de Manu Santos.

Segunda parte

Las de David Peña buscaban mantener la posesión del balón. Lucía Carabán rompía a Sonia en velocidad para encestar en pleno toma y daca por crear una renta más cómoda para las visitantes.

Al Ointxe le estaba costando mantener el rebote ofensivo, que junto con la falta de acierto, permitía que el conjunto vilagarciano mantuviese una ventaja de ocho puntos al último cuarto del partido.

El Mariscos Antón Cortegada se complicó el partido en el último cuarto, cometiendo fallos defensivos que dejaron la ventaja en seis puntos. El Ointxe consiguió dominar el balón por completo, quedándose solo a cuatro puntos de las de Manu Santos. La defensa planteada por las de David Peña en los últimoc minutos complicó aún más las cosas a las visitantes, que buscaban cerrar con una cómoda victoria a domicilio.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen del incendio que tuvo lugar en la vía

Arde un coche en la vía rápida do Salnés
C. Hierro
Facu Moreyra disputa un balón en el derbi ante el Arosa en Barraña

El CD Boiro prepara sus cartas para la visita matinal al Atlético Montañeros
María Caldas
El Céltiga no pudo pasar del empate a uno en Ponte dos Brozos

Un gol en el 90 embarra el primer partido del año del Céltiga FC
María Caldas
La banda en un concierto

El grupo Marlon se incorpora al cartel del festival Son do Mar en Meaño
Redacción