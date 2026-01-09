Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Eladio Oubiña, presidente del CJ Cambados, viaja a la Supercopa de España

Este año fue el elegido para acudir a Arabia Saudí en representación de los clubes de Tercera RFEF

María Caldas
09/01/2026 12:29
Eladio Oubiña en Arabia Saudí
Eladio Oubiña en Arabia Saudí
Cedida
El presidente del Club Juventud Cambados, Eladio Oubiña, se encuentra en Arabia Saudí con motivo de la celebración de la Supercopa de España. Y es que todos los años, la Federación Española de Fútbol lleva en su expedición a un representante de Tercera RFEF. 

El año pasado fue Manolo Abalo, presidente del Arosa SC, quien acompañó al staff español en la Supercopa. En esta ocasión, Eladio Oubiña acude representando al Juventud Cambados, que precisamente el domingo, día en el que se disputa la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, jugará el derbi contra el Arosa SC en A Lomba. 

Eladio Oubiña con la camiseta del Cambados en Arabia
Eladio Oubiña con la camiseta del Cambados en Arabia
Cedida

Así, los colores del velero amarillo lucieron en las gradas de partidos como el FC Barcelona-Athletic de Bilbao, o el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La final de dicho torneo se disputa el domingo a las 20:00 horas. 

