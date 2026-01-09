Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec CLB recupera efectivos para recibir al Rosalía en el Sara Gómez

El encuentro será mañana a las 19:00 horas en Vilagarcía

María Caldas
09/01/2026 08:00
Óscar Castaño durante un partido en casa
Óscar Castaño durante un partido en casa
MONICA VILA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Sigaltec CLB recibe mañana a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Rosalía. El que será el primer partido del año en Vilagarcía, Luis Gabín pondrá contar con casi toda la plantilla, y es que todos los jugadores están disponibles, a excepción de Mateo Bello, del que se encuentran pendientes de la evolución de la lesión que se hizo en el último partido antes de las navidades, para así poder determinar si contará con minutos.

“Creo que hemos estado trabajando bien estas tres semanas, dando el descanso necesario pero sin parar demasiados días y trabajando duro las sesiones que hicimos”, destaca el entrenador del Sigaltec CLB. El equipo todavía no conoce la victoria como visitante, algo para lo que tendrán que esperar a la próxima jornada.

“Nos ha ayudado a resetear para coger con más ganas si cabe la segunda parte de la temporada”, dice Luis Gabín. Lo cierto, es que Rosalía es un viejo conocido para el combinado vilagarciano, ya que durante su etapa en Primera Autonómica se enfrentaron en diversas ocasiones. 

“El rival es conocido, hemos jugado mucho en Autonómica los últimos años incluida la final que nos ganaron en casa el año pasado”, destaca Gabín.

“Son jugadores que se conocen mucho porque han jugado muchísimas veces unos contra otros, así que será difícil cogerlos por sorpresa con nuestras virtudes”, recalca el entrenador del Sigaltec CLB. 

“Habrá que trabajarlo posesión a posesión desde la defensa si queremos tener opciones, si les permitimos estar cómodos en ataque nos va a costar mucho”, comenta Gabín. Se espera que las gradas del Sara Gómez vuelvan a estar repletas de aficionados.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Iñaki Martínez disputa un balón con Samu Araújo en Barraña

El Arosa SC vuelve a su feudo con el primer derbi del año
María Caldas
Nacho Hevia y Roger Fariñas en Caldas de Reis

Una presentación literaria sitúa a Caldas como un espacio de inspiración para la escritura
Fátima Pérez
Laura Portas presenta este fin de semana su segunda novela

Laura Portas | “En mi novela Galicia es un personaje más, no solo un telón”
Fátima Frieiro
El colegio ha instalado nueva señalización

Educación valora poder incluir la mejora de los baños del CEP Magariños en las obras de este año
A. Louro