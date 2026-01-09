El Sigaltec CLB recupera efectivos para recibir al Rosalía en el Sara Gómez

Óscar Castaño durante un partido en casa MONICA VILA

El Sigaltec CLB recibe mañana a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Rosalía. El que será el primer partido del año en Vilagarcía, Luis Gabín pondrá contar con casi toda la plantilla, y es que todos los jugadores están disponibles, a excepción de Mateo Bello, del que se encuentran pendientes de la evolución de la lesión que se hizo en el último partido antes de las navidades, para así poder determinar si contará con minutos.

“Creo que hemos estado trabajando bien estas tres semanas, dando el descanso necesario pero sin parar demasiados días y trabajando duro las sesiones que hicimos”, destaca el entrenador del Sigaltec CLB. El equipo todavía no conoce la victoria como visitante, algo para lo que tendrán que esperar a la próxima jornada.

“Nos ha ayudado a resetear para coger con más ganas si cabe la segunda parte de la temporada”, dice Luis Gabín. Lo cierto, es que Rosalía es un viejo conocido para el combinado vilagarciano, ya que durante su etapa en Primera Autonómica se enfrentaron en diversas ocasiones.

“El rival es conocido, hemos jugado mucho en Autonómica los últimos años incluida la final que nos ganaron en casa el año pasado”, destaca Gabín.

“Son jugadores que se conocen mucho porque han jugado muchísimas veces unos contra otros, así que será difícil cogerlos por sorpresa con nuestras virtudes”, recalca el entrenador del Sigaltec CLB.

“Habrá que trabajarlo posesión a posesión desde la defensa si queremos tener opciones, si les permitimos estar cómodos en ataque nos va a costar mucho”, comenta Gabín. Se espera que las gradas del Sara Gómez vuelvan a estar repletas de aficionados.