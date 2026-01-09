Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Puebla FC y el Cidade de Ribeira regresan el domingo a la competición

Los de Chofri visitan al Órdenes a las 12:00 horas, y los de Manuel Ángel reciben al Burela a las 16:45 horas

María Caldas
09/01/2026 10:30
El Cidade de Ribeira empató a uno en casa
Imagen de archivo de un partido del Cidade de Ribeira
Miguel RS
El Puebla FC y el Cidade de Ribeira regresan este domingo a la competición regular tras el parón navideño. Por un lado, los de Chofri visitan el domingo a las 12:00 horas al SDC Órdenes, equipo que actualmente se coloca en la tercera plaza de la clasificación de Preferente Norte con 33 puntos. 

El Puebla, por su parte, ocupa la décima plaza con 20 puntos en 16 partidos, y la necesidad de volver a sumar de tres para alejarse de la zona baja de la clasificación. Como visitantes, los de Chofri llevan tres victorias, un empate y cuatro derrotas en los siete primeros enfrentamientos.

Por otro lado, el Cidade de Ribeira de Manuel Ángel vuelve a A Fieiteira para enfrentarse a las 16:45 horas al Burela SD en el primer partido del año. Los ribeirenses son decimoterceros con 17 puntos, por lo que necesitan sumar de tres para alejarse de los puestos más bajos y mantener la categoría.

Como local, el Cidade de Ribeira lleva cinco victorias, dos empates y solo una derrota en los primeros ocho partidos disputados hasta ahora. El Burela, que es séptimo clasificado, lleva como visitante tres victorias, tres empates y dos derrotas. 

