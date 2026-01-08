Pedro Muñoz finaliza su experiencia como árbitro en el Campeonato de España

A la izquierda, Pedro Muñoz, junto con sus compañeros de expedición Cedida

El vilagarciano Pedro Muñoz Fole formó parte de la expedición de la selección gallega de baloncesto que disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado en la ciudad de Zaragoza.

El kenpoca se encargó de arbitrar en las categorías cadetes, algo que ya había hecho con anterioridad en el pasado Campeonato de España de selecciones celebrado en Huelva el pasado año.

En la última jornada de competición en Zaragoza, Pedro Muñoz fue el árbitro escogido para el enfrentamiento que decidió el tercer y cuarto puesto del Campeonato.

Un partido en el que se enfrentaron Aragón y Andalucía. Muñoz Fole estuvo acompañado por Dani Barreiro, quien arbitró en la semifinal masculina infantil, y de Mateo Alvariño, que se encargó de la semifinal cadete femenina ente Castilla y León y Andalucía.

Galicia cae y Mara Villar finaliza su participación en el CESA 2026 Más información

Por parte de Galicia, el resultado más destacado cayó sobre el combinado infantil masculino, que se hizo con la cuarta posición en la clasificación general.

La representación vilagarciana no estuvo sola en el ámbito arbitral con Pedro Muñoz, y es que Mara Villar, jugadora de la AD Cortegada, también disputó el Campeonato de España, llegando hasta los cuartos de final.