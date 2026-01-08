Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Pedro Muñoz finaliza su experiencia como árbitro en el Campeonato de España

El vilagarciano fue el colegiado escogido para el partido cadete que determinó la tercera y cuarta plaza

María Caldas
08/01/2026 12:29
A la izquierda, Pedro Muñoz, junto con sus compañeros de expedición
A la izquierda, Pedro Muñoz, junto con sus compañeros de expedición
Cedida
El vilagarciano Pedro Muñoz Fole formó parte de la expedición de la selección gallega de baloncesto que disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado en la ciudad de Zaragoza. 

El kenpoca se encargó de arbitrar en las categorías cadetes, algo que ya había hecho con anterioridad en el pasado Campeonato de España de selecciones celebrado en Huelva el pasado año.

En la última jornada de competición en Zaragoza, Pedro Muñoz fue el árbitro escogido para el enfrentamiento que decidió el tercer y cuarto puesto del Campeonato. 

Un partido en el que se enfrentaron Aragón y Andalucía. Muñoz Fole estuvo acompañado por Dani Barreiro, quien arbitró en la semifinal masculina infantil, y de Mateo Alvariño, que se encargó de la semifinal cadete femenina ente Castilla y León y Andalucía.

Mara Villar durante una acción de partido

Galicia cae y Mara Villar finaliza su participación en el CESA 2026

Más información

Por parte de Galicia, el resultado más destacado cayó sobre el combinado infantil masculino, que se hizo con la cuarta posición en la clasificación general. 

La representación vilagarciana no estuvo sola en el ámbito arbitral con Pedro Muñoz, y es que Mara Villar, jugadora de la AD Cortegada, también disputó el Campeonato de España, llegando hasta los cuartos de final.

