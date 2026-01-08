Noel Chaves: "No podemos entrar en lo emocional, hay que jugar al fútbol"

Noel Chaves durante un partido MONICA VILA

Las vacaciones llegan a su fin para los equipos de Tercera RFEF. A Lomba levantará el telón por primera vez en el año por todo lo alto, y es que el Arosa SC espera a las 17:00 horas al Juventud Cambados.

Un encuentro que será especial no solo por ser el primer derbi entre Arosa y Cambados, sino por la cantidad de reencuentros que se van a producir, como el caso de Noel Chaves.

El joven militó en el primer equipo arlequinado la pasada temporada, pero la falta de oportunidades y la llamada del Cambados provocaron que abandonase A Lomba para ponerse a las órdenes de Pénjamo. Ahora, volverá a pisar A Lomba, pero esta vez defendiendo los colores visitantes.

“El equipo está muy bien, con ganas de volver a competir y enchufado”, dice. “Jugar en A Lomba siempre es especial porque es uno de los mejores campos de la categoría, y además es un derbi y el primer partido del año, que es un añadido”, comenta el cambadés.

“Los dos equipos vamos a necesitar los tres puntos. Ellos para seguir peleando por el liderato y nosotros para escapar de la zona de peligro”, destaca Noel. Lo cierto es que ambos llegan en dinámicas totalmente opuestas, ya que el Arosa es tercero con 26 puntos, y el Juventud Cambados se coloca como decimocuarto clasificado con 15 puntos.

“Nosotros vamos a jugar nuestras cartas. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y los de ellos. Tenemos que tratar de contrarrestar sus virtudes”, explica Noel Chaves antes del derbi. “Somos conscientes de que hay que sumar puntos para el objetivo, tenemos que seguir en esta línea porque los puntos van a llegar”, destaca.

“La afición del Arosa cuando se pone aprieta mucho y lleva al equipo en volandas, ellos lo van a notar y nosotros tenemos que tratar de no entrar en lo emocional y que sea un partido de fútbol”, recalca el joven. Asimismo, también se espera que se desplacen hasta Vilagarcía numerosos aficionados cambadeses, al igual que en el resto de partidos.

“Nuestra afición siempre se hace notar y lo agradecemos mucho”, dice Noel. A nivel personal, será especial para el cambadés volver a pisar A Lomba. “Es un partido más, no hay que darle más importancia”, dice.

“Tengo muy buena relación con mucha gente y guardo mucho cariño al Arosa, pero hay que jugar al fútbol, no hay que hacer más cosas”, señala.