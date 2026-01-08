Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

La Federación acepta que el partido del Atlético Villalonga se dispute en O Cruceiro

El sábado a las 17:00 horas se enfrentan al Racing de Santander

María Caldas
08/01/2026 10:53
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro
MONICA VILA
La Real Federación Española de Fútbol ha resuelto a favor del Atlético Villalonga de cara a cambiar el lugar en el que se dispute el enfrentamiento ante el Racing de Santander este sábado 10 de enero.

El equipo solicitó que el partido se pudiese llevar a cabo en el campo de fútbol O Cruceiro, en Dorrón, debido a que San Pedro se encuentra en plenas tareas de mantenimiento después de que jugase ahí la Selección Española Sub 21. 

En la solicitud se insertó la comunicación  del Técnico de Deportes del Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo, informando de la falta de disponibilidad del campo alternativo de juego (campo de fútbol municipal O Revel) por cuestiones internas del Ayuntamiento de Sanxenxo y la simultánea disponibilidad del campo municipal O Cruceiro – Dorrón.

"En el presente supuesto se aprecia la concurrencia de circunstancias especiales que permiten autorizar, con carácter excepcional, la celebración del encuentro de la jornada 14ª en el campo O Cruceiro – Dorrón, a pesar de que dicha instalación no hubiese sido indicada por el club local como instalación alternativa de juego, constatándose que el referido campo es la única instalación municipal disponible el 10 de enero de 2026 que reúne los requisitos necesarios para el correcto desarrollo del encuentro", resuelve la Federación, que finalmente autoriza el cambio de escenario.

