Deportes

Galicia se medirá a Asturias en la Fase Intermedia de la Copa UEFA

Jugadores como Adri Rodríguez (Céltiga FC), Yosi (CD Boiro), Lombao (Arosa SC), Enjamio (CD Boiro), Facu Moreyra (CD Boiro) o Noel (CJ Cambados) forman parte del equipo autonómico

María Caldas
08/01/2026 20:30
Adri Rodríguez celebra un gol anotado en la primera fase
Futgal
Futgal
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas cerró la frenética jornada de sorteos con la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA, en la que participaron las selecciones autonómicas de Navarra, La Rioja, Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias, País Vasco y Aragón.

David Cubillo, seleccionador Sub 14, fue el encargado de extraer las bolas que sortearon las eliminatorias a partido único, que se disputarán entre el 28 y el 29 de enero. Los cuatro ganadores de estas serán los que accedan a la Final Four del 1 de marzo, de la que saldrá el representante español para la fase europea.

Adri Rodríguez, del Céltiga FC, celebra el gol ante Castilla y León

Galicia gana la apelación por alineación indebida y jugará la Fase Intermedia de la Copa UEFA

Más información

España ha ganado esta Copa un total de cuatro veces: Aragón y Galicia, en las dos últimas ediciones, y Castilla y León (08-09) y País Vasco (04-05).

