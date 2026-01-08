Galicia se medirá a Asturias en la Fase Intermedia de la Copa UEFA

Adri Rodríguez celebra un gol anotado en la primera fase Futgal

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas cerró la frenética jornada de sorteos con la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA, en la que participaron las selecciones autonómicas de Navarra, La Rioja, Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias, País Vasco y Aragón.

David Cubillo, seleccionador Sub 14, fue el encargado de extraer las bolas que sortearon las eliminatorias a partido único, que se disputarán entre el 28 y el 29 de enero. Los cuatro ganadores de estas serán los que accedan a la Final Four del 1 de marzo, de la que saldrá el representante español para la fase europea.

Galicia gana la apelación por alineación indebida y jugará la Fase Intermedia de la Copa UEFA Más información

España ha ganado esta Copa un total de cuatro veces: Aragón y Galicia, en las dos últimas ediciones, y Castilla y León (08-09) y País Vasco (04-05).