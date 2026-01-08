Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Cortegada y Maira Horford separan sus caminos

“Me preocupa más nuestra situación que lo bueno que es el rival”, dice Manu Santos antes de medirse al Ointxe

María Caldas
08/01/2026 17:03
Maira Horford durante un partido en el Sara Gómez
Maira Horford durante un partido en el Sara Gómez
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Mariscos Antón Cortegada regresa el sábado al parqué tras el parón navideño. Lo hace con una visita a las 18:30 horas al Smartlog Ointxe. Un viaje en el que no estará Maira Horford, y es que el Mariscos Antón Cortegada comunicó que “tras no poder reincorporarse al equipo después del parón navideño por motivos personales, de común acuerdo, ambas partes hemos decidido poner fin a esta etapa”. 

“Queremos agradecer a Maira su compromiso y el tiempo compartido con nuestro club, y desearle mucho éxito y lo mejor en lo personal y profesional en el futuro”, dicen desde el club.

Lo cierto es que esta baja es un golpe para el Mariscos Antón Cortegada, sobre todo porque en el último partido antes del parón, María Angulo se luxó un hombro, y Marta Sanmartín sufrió un duro esguince. 

Mañana, Angulo se someterá a una resonancia para ver cuánto se va a alargar su baja. Por su parte, Marta Sanmartín tampoco pudo empezar aún a entrenar, así que se estima que al menos esté un par de semanas más de baja. Así, de nueve jugadoras principales, Manu Santos se queda solo con seis, lo que reduce mucho las opciones en la rotación.

Maira Horford durante un partido
Maira Horford durante un partido
Gonzalo Salgado

“Contamos con las chicas de autonómica y júnior para los entrenamientos y tendrán que aprovechar los minutos”, comenta el entrenador del Mariscos Antón Cortegada, con la mente puesta ya en el viaje al País Vasco.

“Va a ser duro porque además viajamos en el día. Salimos a las siete de la mañana del tirón. Muy complicado, casi me preocupa más toda nuestra situación que lo bueno que es el rival”, dice con resignación el técnico de la entidad vilagarciana.

“Ellas tienen muy buenas jugadoras exteriores y por dentro tienen varias que hacen el trabajo menos vistoso”, destaca Manu Santos. “Tenemos a alguna que otra jugadora con molestias, así que vamos a intentar competir como se pueda, buscar soluciones como se pueda y tratar de sobreponernos a todas las ausencias”, comenta Santos.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El juicio contra un ribeirense acusado de agresión sexual a una hija en 2023 fue señalado para el día 9 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña

Absuelven a un barbanzano acusado de abusar sexualmente de su hija
Redacción
Una furgoneta colisiona en la AP-9 contra el quitamiedos en la salida hacia Caldas

Una furgoneta colisiona contra un tráiler en la AP-9 en la salida hacia Caldas
Fátima Pérez
Exposiciu00f3n camelia de rubiu00e1ns

La Camelia de Rubiáns atrae a expositores de toda Galicia
Olalla Bouza
Firma del convenio

Nuevo paso para dar vida al Bosque Escola Juan Pérez Eyré en Vilagarcía
Olalla Bouza