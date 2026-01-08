El Cortegada y Maira Horford separan sus caminos

Maira Horford durante un partido en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada regresa el sábado al parqué tras el parón navideño. Lo hace con una visita a las 18:30 horas al Smartlog Ointxe. Un viaje en el que no estará Maira Horford, y es que el Mariscos Antón Cortegada comunicó que “tras no poder reincorporarse al equipo después del parón navideño por motivos personales, de común acuerdo, ambas partes hemos decidido poner fin a esta etapa”.

“Queremos agradecer a Maira su compromiso y el tiempo compartido con nuestro club, y desearle mucho éxito y lo mejor en lo personal y profesional en el futuro”, dicen desde el club.

Lo cierto es que esta baja es un golpe para el Mariscos Antón Cortegada, sobre todo porque en el último partido antes del parón, María Angulo se luxó un hombro, y Marta Sanmartín sufrió un duro esguince.

Mañana, Angulo se someterá a una resonancia para ver cuánto se va a alargar su baja. Por su parte, Marta Sanmartín tampoco pudo empezar aún a entrenar, así que se estima que al menos esté un par de semanas más de baja. Así, de nueve jugadoras principales, Manu Santos se queda solo con seis, lo que reduce mucho las opciones en la rotación.

“Contamos con las chicas de autonómica y júnior para los entrenamientos y tendrán que aprovechar los minutos”, comenta el entrenador del Mariscos Antón Cortegada, con la mente puesta ya en el viaje al País Vasco.

“Va a ser duro porque además viajamos en el día. Salimos a las siete de la mañana del tirón. Muy complicado, casi me preocupa más toda nuestra situación que lo bueno que es el rival”, dice con resignación el técnico de la entidad vilagarciana.

“Ellas tienen muy buenas jugadoras exteriores y por dentro tienen varias que hacen el trabajo menos vistoso”, destaca Manu Santos. “Tenemos a alguna que otra jugadora con molestias, así que vamos a intentar competir como se pueda, buscar soluciones como se pueda y tratar de sobreponernos a todas las ausencias”, comenta Santos.