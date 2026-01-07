“Vamos de underdogs, todos esperan que perdamos”, dice Adrián Kovac

Adrián Kovac finalizando un jugada ante el Lugo Monica Ferreiros

El Sigaltec vuelve esta semana a las pistas tras el parón de Navidad. Lo hará en casa ante el Rosalía, un equipo de la parte baja de la tabla. Sin embargo, los precedentes no son los mejores ya que el conjunto de Luis Gabín viene de cosechar dos derrotas ante rivales directos por la permanencia. “Antes de estas derrotas, ganamos partidos que igual no nos tocaba y eso hizo que nos relajásemos”, explica Adrián Kovac, jugador del Sigaltec. Sin embargo, estas derrotas “no hicieron que nos hundiéramos”. El equipo de Luis Gabín ha aprovechado este parón para “volver a los inicios y a esos partidos donde estábamos mejor”.

Con todo, Kovac comenta estar “muy contento con la situación en la que estamos. Creo que el equipo está bien. Estamos en la posición que queríamos”. Y es que debemos recordar que el Sigaltec es un conjunto recién ascendido a Tercera FEB que es “un orgullo para nosotros. Fue una sensación increíble. Lo intentamos muchas veces, pasaron muchos años y pudimos sacarnos un peso de encima”. Además, esta promoción tuvo un valor añadido y es que “lo conseguimos los compañeros de toda la vida”, dice, “no es que montáramos un super equipo para ascender, fuimos los de siempre que le da un toque más especial”.

El grueso de esa plantilla que cosechó el ascenso se mantiene en esta nueva aventura en la categoría. “No tenemos presión, todos esperan que perdamos. Vamos de underdogs". Una plantilla que tiene muy poca experiencia ya que “solo un compañero ya jugó aquí, el resto somos debutantes”. Una falta de adaptación que se está haciendo notar en la pista aunque “vamos bien pero, todavía estamos aprendiendo”, comenta Kovac.

Uno de los puntos débiles del equipo es la falta de altura: “nos encontramos con gente que es más grande, más ágil y más fuerte”, dice. “No estamos acostumbrados al nivel de contacto y, a veces, pecamos de pasarnos por querer igualarlo”. Las opciones de permanencia, para Kovac, pasan por ser “un equipo fuerte y unido que lleva mucho tiempo jugando junto”, concluye el jugador.