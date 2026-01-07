Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Céltiga visita el sábado al Arteixo y el Boiro jugará el domingo a la mañana

Los de Luis Carro tienen cita a las 18:00 horas en Ponte dos Brozos, y los de José Tizón a las 12:15 horas en el Elviña Grande

María Caldas
07/01/2026 21:00
Adri Rodriguez controla un balón durante el último partido del Céltiga en casa
Adri Rodriguez controla un balón durante el último partido del Céltiga en casa
Gonzalo Salgado
Las navidades llegan a su fin y con ello regresa la pelota al verde. En Tercera RFEF, el primero en poner el balón a rodar será el Céltiga FC, que este sábado visita Ponte dos Brozos a las 18:00 horas para medirse al Atlético Arteixo.

Los de Luis Carro estrenan el año midiéndose al duodécimo clasificado y con la necesidad de seguir sumando de tres para no desengancharse de los puestos de play-off. Actualmente, el Céltiga es quinto con 25 puntos, y además, es el tercer equipo más goleador de la categoría con 23 tantos, solo por detrás del Arosa (26) y del líder Compostela (27).

Como visitantes, los isleños acumulan dos victorias y cinco derrotas en siete partidos disputados hasta el parón navideño. Por su parte, el Atlético Arteixo solo lleva una victoria como equipo local, acumulando así tres derrotas y tres empates en Ponte dos Brozos. Unas cifras que dejan a los coruñeses en la duodécima posición de la tabla clasificatoria con 18 puntos.

Por otro lado, el CD Boiro tendrá que madrugar el domingo 11 de enero, y es que los de José Tizón disputan el primer enfrentamiento del 2026 con el Atlético Montañeros. Un enfrentamiento que se pasa a disputar a las 12:15 horas del domingo en el Elviña Grande.

El Boiro llega en sus mejores horas al regreso de la competición regular, ocupando el cuarto puesto de la tabla clasificatoria con 25 puntos, y después de conseguir dejar cinco porterías a cero. 

El Montañeros, por su parte, se coloca en la octava plaza con 23 puntos, por lo que una derrota de los de Tizón en A Coruña podría dar un giro a la clasificación del grupo uno de Tercera RFEF. Como visitante, el Boiro lleva tres victorias, dos empates y dos derrotas en los siete primeros partidos.

