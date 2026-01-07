Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Alba Peña se verá en semifinales ante Cataluña, el verdugo de sus compañeras

La jugadora del Asmubal Meaño, concentrada con Galicia, disputará hoy (11:15) la eliminatoria ante el rival que eliminó a sus compañeras Raquel y Paloma

Carlos Paz
Carlos Paz
07/01/2026 06:00
Raquel Múñiz y Paloma González, jugadoras del Asmubal Meaño, se despidieron de la fase final de Campeonato de Selecciones Autonómicas tras caer derrotadas ante la anfitriona, Cataluña, en la categoría juvenil y cadete, respectivamente. 

La otra representante del Asmubal, Alba Peña, en la categoría infantil, se verá a las 11:15 de este miércoles las caras ante este mismo rival. Alba Peña y sus compañeras son el único combinado femenino que se mantiene vivo en la fase final. Superaron la fase de grupos como terceras clasificadas tras dos derrotas y una victoria. En los cuartos superaron por 24 a 26 en los instantes finales del encuentro. Una gran actuación de Alba con cuatro goles, el último cerró el resultado del encuentro en los minutos finales. 

El combinado gallego juvenil, donde participaba Raquel, se clasificó a los cuartos de final como terceras de grupo tras cerrar la fase liga. En la siguiente fase se encontraron con una Cataluña que las venció por 28-21. Ahora, tendrán que medirse ante Madrid en la fase del 5º al 8º puesto. Lo mismo le sucedió al equipo cadete de Paloma. Tras una fase de grupos invictas, fueron derrotadas por las anfitrionas con un resultado de 31-29

