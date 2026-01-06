Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Victoria solvente del Puebla ante el Victoria para seguir en la Copa

Los pupilos de Chofri vencieron por 0-3 al equipo santiagués en la Copa do Sar gracias a un doblete de Hugo Suárez y al gol de Edu

Carlos Paz
Carlos Paz
06/01/2026 21:30
El Puebla estará en los octavos de final de la Copa do Sar
El Puebla estará en los octavos de final de la Copa do Sar
Gonzalo Salgado
El Puebla sigue vivo en la Copa do Sar tras vencer por 0-3 en su visita al Victoria en los dieciseisavos de final. El conjunto de A Pobra no disputaba una competición copera desde hace cinco campañas. La última vez que lo hicieron militaban en Preferente y, con su vuelta a la categoría, han decido volver a disputar la Copa do Sar. 

El conjunto de A Pobra había debutado en la competición en el último partido del pasado año. Firmaron su pase tras vencer a domicilio al Lesende por 0-4. Los santiagueses tuvieron una historia más larga para estar en estos dieciseisavos de final. 

El Vitoria pasó de ronda tras superar al Abanqueiro. Los boirenses se presentaron a esta fase previa con tan sólo once jugadores debido a las múltiples bajas con las que contaban. Los de Vista Alegre cosecharon un 0-3. Sin embargo, la alineación indebida de Santi Vaamonde, quien ya había jugado esa misma ronda en semanas anteriores con el Luaña, les privó del pase. Tras la reclamación del Victoria, el fallo cayó a su favor y consiguieron el pase. 

Los de Chofri viajaron hasta Santiago para hacer frente a una eliminatoria que superaron con bastante solvencia. Sus pupilos consiguieron imponer su juego desde el inicio del encuentro, encarrilándolo ya en el marcado. Hugo Suárez, antes de la media hora de juego, abrió la lata con un gran gol. Tras el 0-1, los de A Pobra siguieron dominando el encuentro y ampliaron su ventaja antes del paso por los vestuarios. En el minuto 42, repitió como goleador el punta, Hugo Suárez, que firmó su quinto gol de la temporada y selló un doblete en su cuenta particular. 

El técnico del Puebla decidió mover el banquillo en el tiempo de descanso para repartir cargas tras el parón de Navidad. Los blanquiazules siguieron dominando el ritmo del partido hasta que, en el minuto 69, Edu Abeijón, que ingresó en la segunda parte, puso el 0-3 que sería el resultado definitivo. 

El Puebla ya está en Octavos de Final de la Copa do Sar. En esta ronda les tocará visitar al Praíña, que viene de superar al Flavia por 3-2 en los instantes finales del partido. 

