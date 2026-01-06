Galicia cae y Mara Villar finaliza su participación en el CESA 2026

Mara Villar durante una acción de partido cedida

Mara Villar finalizó en la tarde del martes su paso por el Campeonato de Selecciones Autonómicas celebrado en Zaragoza. El torneo dio comienzo el pasado 3 de enero y el combinado gallego mantuvo viva su participación hasta las semifinales del 5º al 8º puesto.

La infantil del Cortegada volvió a ser seleccionada con el combinado gallego sub 14 para este torneo donde han caído en los cuartos de final ante Castilla y León por 69-42. Tras esta primera eliminación, pasaron a disputar otra fase donde cayeron ante Islas Baleares por 54 a 67.

Las gallegas lideraron el Grupo D de la competición consiguiendo un pleno de victorias para sellar su pase a la siguiente fase. Allí, en los cuartos de final, se cruzaron contra Castilla y León. Un partido complicado ante un gran rival donde se vieron superadas en todos los parciales del partido (18-8/17-8/14-12/20-14).

Tras esta primera eliminación en esta fase final, el combinado gallego se dispuso a jugar una segunda fase con los conjuntos eliminado en los cuartos. Se enfrentaron en las semifinales ante Islas Baleares donde cayeron eliminadas por 54-67. Un mal primer cuarto (6-19) condenó a las gallegas a pesar de la remontada en el segundo (19-13). La segunda parte del partido tuvo el mismo guión, un tercer cuarto donde las baleares pusieron el electrónico muy a su favor con un parcial de 14 a 24. De nuevo, las gallegas lo intentaron, venciendo el parcial por 15 a 11 pero no fue suficientes para realizar la machada. Con este resultado, la selección gallega infantil finalizó su participación en este Campeonato de Selecciones Autonómicas 2026.

Mara Villar, desde el plano individual, participó en todos los partidos del campeonato. Debutó en el partido inicial ante La Rioja sumando más de 18 minutos en pista y aportando 6 puntos a la victoria de su equipo. Tras la fase de grupos, su minutaje fue cayendo pero manteniendo su participación en los encuentros dejando grandes sensaciones.