Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Galicia cae y Mara Villar finaliza su participación en el CESA 2026

Las derrotas ante Castilla y León así como ante Baleares apearon a las gallegas del torneo

Carlos Paz
Carlos Paz
06/01/2026 20:45
Mara Villar durante una acción de partido
Mara Villar durante una acción de partido
cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Mara Villar finalizó en la tarde del martes su paso por el Campeonato de Selecciones Autonómicas celebrado en Zaragoza. El torneo dio comienzo el pasado 3 de enero y el combinado gallego mantuvo viva su participación hasta las semifinales del 5º al 8º puesto. 

La infantil del Cortegada volvió a ser seleccionada con el combinado gallego sub 14 para este torneo donde han caído en los cuartos de final ante Castilla y León por 69-42. Tras esta primera eliminación, pasaron a disputar otra fase donde cayeron ante Islas Baleares por 54 a 67

Las gallegas lideraron el Grupo D de la competición consiguiendo un pleno de victorias para sellar su pase a la siguiente fase. Allí, en los cuartos de final, se cruzaron contra Castilla y León. Un partido complicado ante un gran rival donde se vieron superadas en todos los parciales del partido (18-8/17-8/14-12/20-14). 

Tras esta primera eliminación en esta fase final, el combinado gallego se dispuso a jugar una segunda fase con los conjuntos eliminado en los cuartos. Se enfrentaron en las semifinales ante Islas Baleares donde cayeron eliminadas por 54-67. Un mal primer cuarto (6-19) condenó a las gallegas a pesar de la remontada en el segundo (19-13). La segunda parte del partido tuvo el mismo guión, un tercer cuarto donde las baleares pusieron el electrónico muy a su favor con un parcial de 14 a 24. De nuevo, las gallegas lo intentaron, venciendo el parcial por 15 a 11 pero no fue suficientes para realizar la machada. Con este resultado, la selección gallega infantil finalizó su participación en este Campeonato de Selecciones Autonómicas 2026. 

Mara Villar, desde el plano individual, participó en todos los partidos del campeonato. Debutó en el partido inicial ante La Rioja sumando más de 18 minutos en pista y aportando 6 puntos a la victoria de su equipo. Tras la fase de grupos, su minutaje fue cayendo pero manteniendo su participación en los encuentros dejando grandes sensaciones

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El Puebla estará en los octavos de final de la Copa do Sar

Victoria solvente del Puebla ante el Victoria para seguir en la Copa
Carlos Paz
Representantes de las tres entidades con sus premios

Tres asociaciones de Valga ganan primer concurso de decoración navideña del municipio
Sandra Rey
El gallego Pedro Volta durante un espectáculo

Vilagarcía será sede internacional del ilusionismo
Olalla Bouza
Muelle de la isla de Cortegada

Cortegada, una isla de récord
Olalla Bouza