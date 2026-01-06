El Sisán da la sorpresa y supera al Cordeiro en la Copa Deputación

Los jugadores del Sisán celebrando el pase de ronda Cedida

La Copa es esa competición que permite que los conjuntos de menos categoría puedan superar a otro que, se supone, que están por encima. El Sisán fue el claro ejemplo de esto y consiguió romper su mala dinámica liguera con una victoria ante el Cordeiro, equipo de Primera Futgal.

Los de Simón Iglesias están en puestos de descenso en la Segunda Futgal y llevan siete jornadas sin ganar. Sin embargo, A Senra pudo disfrutar de un gran partido donde Pablo Torres adelantó a los suyos en el marcador. La tensión, con el paso de los minutos y el final del partido, fue aumentando. El partido cogió un tono más caliente y el colegiado expulsó al entrenador del Cordeiro en el minuto 83. No sería la única cartulina roja que se mostraría, ya que en el minuto 92, el Sisán se quedaría con un hombre menos tras la expulsión de Fran Torrado, que llevaba solo doce minutos en el verde. Aun con un jugador menos, los de Simón Iglesias no se amedrentaron y Dani Gondar sentenció la eliminatoria con el 2-0 en el minuto 99.

El Noalla también superó por 5-1 a un rival de categoría superior. Los de Raúl Bañón ganaron con solvencia a la SD Cruces, que milita en la Segunda Futgal del grupo 2 de Santiago. Lo cierto es que los de A Lanzada son líderes de su grupo de Tercera Futgal y cuentan con una gran nómina de jugadores. El partido se puso de cara desde bien pronto ya que Migui hizo su doblete cuando tan solo habían pasado diez minutos. Su hermano, Kike, se unió a la fiesta poniendo el 3-0 antes del descanso. A la vuelta de vestuarios, Alex Varela recortó distancias pero fue tan solo un espejismo ya que Lata en el minuto 59 y Giao en el minuto 69 pusieron la guinda a una gran tarde de fútbol en Noalla.

También hizo los deberes el Amanecer en su visita a Campañó. Los de San Vicente superaron a su rival, líder en su grupo de Tercera Futgal, en un partido que no fue sencillo. En la primera parte, el Campañó contó con varias llegadas para ponerse por delante pero no fueron capaces de concretar. Tras la vuelta del paso por vestuarios con 0-0, Carlos abrió la lata a la salida de un córner, tras un toque de Yuri. El equipo de Jorge Esteban llevó con tranquilidad el partido pero sin ser capaz de poner la sentencia en el electrónico. No fue hasta el minuto 81 cuando Alejo fue derribado en el área y el colegiado señaló la pena máxima. El encargado de lanzarla fue Ferni, que con mucha tranquilidad engañó al guardameta rival y puso el 2-0 definitivo en el marcador.

La suerte no sonrió igual para todos

También hubo conjuntos arousanos que se quedaron por el camino en esta jornada de Copa Deputación. Uno de ellos fue el Deiro que cayó por 4-0 en una tarde aciaga ante el Unión Sampayo. Los locales se pusieron por delante a la media hora de juego con un gol de Borja Barcia. A la vuelta de los vestuarios, Xabi González aumentó la ventaja del Sampayo. El equipo de Sergio Oliveira no era quien de encontrarse y Eloy, en propia puerta, y Aitor Gómez cerraron el marcador.

El Chispa corrió la misma suerte ante el Domaio. Los chicos de Javi Patiño se pusieron por delante con un gran gol de Rodri Brea, al que rápido le dio la vuelta su rival con un 1-3. Eric volvió a dar esperanzas a su equipo con el 2-3 pero Jonás Caride, que firmó un doblete, y Fran Palmas pusieron el 2-5 definitivo que apea a los de Monte Redondo de esta edición de la Copa Deputación