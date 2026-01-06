Daniela Bayón es décima en Campo a Través

Daniela Bayón, de amarillo, en los instantes previos al campeonato gallego Cedida

El Club Atletismo Cambados tuvo una gran representación en el Campeonato Gallego de Campo a Través celebrado este fin de semana en A Rúa.

En esta competición, que daba la bienvenida al año 2026 en esta disciplina, contó con la presencia de Daniela Bayón. La atleta del club cambadés firmó un honorable décimo puesto en la categoría sub 16.

Daniela fijó el cronómetro con un tiempo de 15 minutos y 32 segundos, a 38 segundos de la campeona Lía Núñez, en el complicado circuito de O Aguillón. En su categoría, la distancia a recorrer era de cuatro kilómetros.

No fue la única

Atletas del Club de diferentes sección aprovecharon los últimos días del año para participar en las diferentes pruebas realizadas por la geografía española. A la escuela del club se incorporan dos nuevas medallas: Clara Sabarís consiguió alzarse con la victoria en San Silvestre de Quintanar de la Sierra y Leo Capelo saldó su participación en la San Silvestre de Ávila con un segundo puesto.

Además, Jorge Santorum, en la 5K de Ribadeo; Araceli Veiga, en la San Silvestre de Coruña de siete kilómetros y medio y Sergio Santos, en la San Silvestre de cinco kilómetros de Las Palmas, también representaron a la entidad cambadesa.