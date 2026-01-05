Mi cuenta

Deportes

Pase sufrido para el Ribadumia

El gol de Cristian en el minuto 82 acabó por sellar la clasificación aurinegra, que se verá en el derbi ante el Umia

Carlos Paz
Carlos Paz
05/01/2026 06:30
El Ribadumia hizo los deberes y pasó de ronda
El Ribadumia hizo los deberes y pasó de ronda
Cedida
SDC Poio y Ribadumia se vieron las caras en la tarde del sábado. Un partido donde los aurinegros sufrieron pero, aún así, se llevaron el pase a la siguiente ronda gracias al gol de Cristian en el minuto 82. 

Fran Blanco se guardó la artillería en el banquillo. Con todo, Nico Fariña consiguió poner por delante a su equipo con un buen tanto en el minuto 16. Aun así, el Poio, equipo de Tercera Futgal, no le puso las cosas nada fáciles al líder de la Primera Futgal, que se vio contra las cuerdas.

En la segunda parte, Carabias acrecentó los nervios de los visitantes al anotar el empate en el minuto 56. Tras este gol en contra, el técnico del Ribadumia movió el banquillo para no evitar sorpresas en el resultado. Ya en el minuto 82, el goleador Cristian, que había saltado al campo en el minuto 73, puso el 1-2 definitivo que selló el pase de los visitantes, que ya aguardan por el derbi ante el Umia en la siguiente ronda.

