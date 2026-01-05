La tenista Jessica Bouzas en acción durante su gira asiática EFE

Jéssica Bouzas empezó el año por todo lo alto. La vilagarciana dio un golpe sobre la mesa venciendo en la United Cup, que se está celebrando en Sidney, a la número cuatro del mundo, la americana Coco Gauff. Así, Jéssica Bouzas suma la primera victoria de su carrera sobre una Top 5. El encuentro se decidió en el cuarto set con un resultado definitivo de 1-2 a favor de Bouzas (1-6, 7-6, 0-6).

A sus 23 años, Bouzas logró la mayor victoria de su vida al vencer a la cuarta mejor raqueta del mundo, que consumó su primera derrota en 10 partidos. Una victoria que de poco sirve al combinado nacional en la United Cup, ya que Taylor Fritz, salvó un punto de partido para ganar su encuentro individual masculino ante el español Jaume Munar, frustrando así el increíble triunfo de Jéssica Bouzas.

El triunfo de la vilagarciana puso por delante a España ante Estados Unidos, que necesita ganar para clasificarse para cuartos de final. Taylor Fritz se midió a Jaume Munar en el segundo enfrentamiento. El estadounidense sufrió, resistió al punto de partido que tuvo el balear en el tercer parcial y consiguió sacar adelante el choque por 7-6(4), 3-6 y 7-6(6) después de tres horas y cuarto de partido.

Durante el primer set, Bouzas anuló por completo a una Coco Gauff que tuvo muchos problemas con el saque. De hecho, Jéssica Bouzas consiguió ponerse 5-0 arriba, quedándose muy cerca de completar el rosco, en un set en el que la desesperación se apoderó de la tenista americana.

Bouzas Maneiro apretó mucho con golpes hacia la derecha, además de meter muchos primeros y plantear un juego muy agresivo, con mucha determinación y creciendo con el paso de los minutos.

El segundo set comenzó con una ventaja de la vilagarciana por 3-0, pero Coco Gauff sacó a relucir su característico revés para conseguir remontar y ponerse 7-6 en el tie-break, dejando todo al tercer set pero con muy buenas sensaciones de juego por parte de Jéssica Bouzas.

La reacción de la arousana no tardó en llegar. Así, resolvió por la vía rápida en la última manga con un maravilloso juego agresivo que destrozó a una Coco Gauff muy endeble en el segundo servicio, y que terminaba regalando bolas a Bouzas Maneiro.

La vilagarciana agradece el apoyo

Tras el brutal espectáculo que brindó en las pistas de Sidney, Jéssica Bouzas se mostró agradecida ante los micros. "Muchísimas gracias por este ambiente, he sentido mucho vuestro apoyo", dice Bouzas. "Vi muchas banderas de España aquí, estoy muy emocionada con el partido que hice hoy. De verdad, estoy muy feliz", recalca Bouzas.

"Coco es una grandísima jugadora, es una gran luchadora. En el segundo set traté de concentrarme en ir punto a punto para conquistar el tercer set, tenía que estar preparada para lo que se viniera", destaca la arousana. "Ha sido un gran partido", concluye Bouzas.

Ahora, a partir del día 12 de enero, la vilagarciana disputará el WTA 250 de Hobart, torneo previo al Open de Australia, el primer Gran Slam del año para Jéssica Bouzas.