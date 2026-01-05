Adelantarse y resistir: el método del San Martín para estar en los dieciseisavos

Los de Pedro Carregal sellaron su pase en la visita al Lamelas Gonzalo Salgado

El San Martín supo sufrir en su visita al Lamelas. Dos goles de Carlo Méndez antes de la media hora y un ejercicio de resistencia en la segunda parte sellaron el pase de los de Vilaxoán a la siguiente ronda con el 1-2 final.

Pedro Carregal viajó con solo tres suplentes hasta Silleda para afrontar los treintaidosavos de Copa: Renda, Hugo Soto y Hugo Abalo. A pesar de la corta convocatoria, sus pupilos encarrilaron el encuentro antes de la media hora con un doblete de Carlo Méndez. El punta, que llegó desde el Flavia con la competición empezada, suma ya su quinto gol con los colores del San Martín. El resto del primer acto transcurrió con tranquilidad.

El resultado y el formato eliminatorio de Copa obligaron a Lamelas a buscar el empate. La necesidad sumada al empuje de la grada hizo que los locales se armase de valor para buscar, por lo menos, los penaltis. En el minuto 84, tras una jugada por banda izquierda, Alex Figueiras controló y empaló un balón en el área para recortar distancias.

En los prolegómenos, los locales siguieron buscando sus opciones pero el San Martín cerró filas y le echó el candado a la portería defendida por Damián. Un 1-2 final que sella el pase de los de Vilaxoán a la siguiente ronda donde se encontrarán al ganador del Vilanova - Campolameiro.