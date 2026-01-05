Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Adelantarse y resistir: el método del San Martín para estar en los dieciseisavos

Dos goles de Carlo Méndez y el buen hacer defensivo sellaron a victoria ante el Lamelas

Carlos Paz
Carlos Paz
05/01/2026 07:00
Los de Pedro Carregal sellaron su pase en la visita al Lamelas
Los de Pedro Carregal sellaron su pase en la visita al Lamelas
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El San Martín supo sufrir en su visita al Lamelas. Dos goles de Carlo Méndez antes de la media hora y un ejercicio de resistencia en la segunda parte sellaron el pase de los de Vilaxoán a la siguiente ronda con el 1-2 final.

Pedro Carregal viajó con solo tres suplentes hasta Silleda para afrontar los treintaidosavos de Copa: Renda, Hugo Soto y Hugo Abalo. A pesar de la corta convocatoria, sus pupilos encarrilaron el encuentro antes de la media hora con un doblete de Carlo Méndez. El punta, que llegó desde el Flavia con la competición empezada, suma ya su quinto gol con los colores del San Martín. El resto del primer acto transcurrió con tranquilidad. 

El resultado y el formato eliminatorio de Copa obligaron a Lamelas a buscar el empate. La necesidad sumada al empuje de la grada hizo que los locales se armase de valor para buscar, por lo menos, los penaltis. En el minuto 84, tras una jugada por banda izquierda, Alex Figueiras controló y empaló un balón en el área para recortar distancias

En los prolegómenos, los locales siguieron buscando sus opciones pero el San Martín cerró filas y le echó el candado a la portería defendida por Damián. Un 1-2 final que sella el pase de los de Vilaxoán a la siguiente ronda donde se encontrarán al ganador del Vilanova - Campolameiro

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Juguetería Tiko Doco en Vilagracía

Cuenta atrás en las jugueterías de Arousa para la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar
Sandra Rey
Los deportistas del Cuntis en Ames

El Club de Atletismo Cuntis deja notables actuaciones en marcha en Ames
María Caldas
El Ribadumia hizo los deberes y pasó de ronda

Pase sufrido para el Ribadumia
Carlos Paz
Fachada del Concello de Vilagarcía

Los concellos de O Salnés se adentran en 2026 sin presupuestos aprobados, con excepción de Sanxenxo
A. Louro