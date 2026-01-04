¡Hasta la próxima, Arousa Fútbol 7!

Jugadoras de todos los conjuntos posaron para una foto de familia Cedida

No todos los finales son amargos. Sobre todo, cuando el recuerdo es tan bonito. Esa es la sensación que siempre deja el Arousa Fútbol 7 indoor que, en la tarde del sábado, bajó el telón hasta su siguiente edición. En esta disciplina novedosa, donde los más pequeños disfrutan de un deporte al que no están acostumbrados.

El último turno se reservó para la categoría alevín femenina, que tuvo un formato distinto al resto de categorías. En este caso, el torneo se desenvolvió en estilo liga, sin grupos ni eliminatorias. La liga constó de ocho conjuntos que se disputaron entre ellos la corona del Arousa Fútbol 7 indoor.

La jornada comenzaba con un Saraiba do Mar dominante, imponiéndose por 0-6 al EFS Salnés. También superaron con solvencia sus primeros partidos Cios Vigo y EFF Sonnoia, que vencieron por 0-5 al Sárdoma y por 0-9 al Salgueiriños, respectivamente.

El club sanxenxino mostró una gran hegemonía a lo largo de toda la competición. Logró abultados resultados que le hicieron colocarse en lo más alto de la tabla y consagrarse como vencedoras de este torneo. Sólo encajaron dos goles, uno del Salgueiriños (1-8) y otro del Vitoria (3-1). Por contra, anotaron 31 tantos, cerrando así una liga perfecta ya que finalizaron como invictas en la tabla. Las jugadoras del Vitoria resultaron segundas clasificadas, con 15 puntos ya que cayeron derrotadas en su encuentro ante las campeonas. Cerró este podio el Cios Vigo, con 12 puntos, quienes cayeron en sus partidos ante las dos primeras.

Al final de la jornada, se reunieron las jugadoras de todos los equipos para disputar un partido de AF7 All Stars, donde el equipo local ganó el encuentro por 4-2. Así se puso el broche de oro a esta jornada y a este torneo tan especial, que ya espera con ansias su siguiente edición.