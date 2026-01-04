Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

¡Hasta la próxima, Arousa Fútbol 7!

Se bajó el telón de una nueva edición de este afamado torneo de fútbol indoor con la categoría alevín femenina

Carlos Paz
Carlos Paz
04/01/2026 19:33
Jugadoras de todos los conjuntos posaron para una foto de familia
Jugadoras de todos los conjuntos posaron para una foto de familia
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

No todos los finales son amargos. Sobre todo, cuando el recuerdo es tan bonito. Esa es la sensación que siempre deja el Arousa Fútbol 7 indoor que, en la tarde del sábado, bajó el telón hasta su siguiente edición. En esta disciplina novedosa, donde los más pequeños disfrutan de un deporte al que no están acostumbrados. 

El último turno se reservó para la categoría alevín femenina, que tuvo un formato distinto al resto de categorías. En este caso, el torneo se desenvolvió en estilo liga, sin grupos ni eliminatorias. La liga constó de ocho conjuntos que se disputaron entre ellos la corona del Arousa Fútbol 7 indoor. 

La jornada comenzaba con un Saraiba do Mar dominante, imponiéndose por 0-6 al EFS Salnés. También superaron con solvencia sus primeros partidos Cios Vigo y EFF Sonnoia, que vencieron por 0-5 al Sárdoma y por 0-9 al Salgueiriños, respectivamente. 

El club sanxenxino mostró una gran hegemonía a lo largo de toda la competición. Logró abultados resultados que le hicieron colocarse en lo más alto de la tabla y consagrarse como vencedoras de este torneo. Sólo encajaron dos goles, uno del Salgueiriños (1-8) y otro del Vitoria (3-1). Por contra, anotaron 31 tantos, cerrando así una liga perfecta ya que finalizaron como invictas en la tabla. Las jugadoras del Vitoria resultaron segundas clasificadas, con 15 puntos ya que cayeron derrotadas en su encuentro ante las campeonas. Cerró este podio el Cios Vigo, con 12 puntos, quienes cayeron en sus partidos ante las dos primeras. 

Al final de la jornada, se reunieron las jugadoras de todos los equipos para disputar un partido de AF7 All Stars, donde el equipo local ganó el encuentro por 4-2. Así se puso el broche de oro a esta jornada y a este torneo tan especial, que ya espera con ansias su siguiente edición. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Casa do Pobo de Portonovo

La memoria gráfica e histórica de Portonovo se cuela entre la literatura más vendida en Sanxenxo
A. Louro
Sorteo de Navidad de la ABE en Boiro

La ABE despide su campaña de Navidad con el esperado sorteo de 3.000 euros en bonos de compra
Fátima Pérez
Un momento de la visita de los pajes

Los pajes reales cogen todos los recados en Vilagarcía
Olalla Bouza
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro

Ribeira renueva su distinción como Ciudad de la Ciencia y la Innovación y su acceso a líneas de financiación exclusivas
Fátima Pérez