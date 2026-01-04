Dos tandas de penaltis y una llamada telefónica cierran el pase del Portonovo

El Portonovo, en penaltis, selló su clasificación a una nueva ronda de Copa Deputación Cedida

El Portonovo seguirá de copas tras un final nunca visto. Con el empate a uno en el marcador, los dos equipos se dispusieron a lanzar los penaltis. Inicialmente, la tanda fue al mejor de tres, con victoria visitante pero, tras las quejas de San Adrián y la llamada del colegiado a la Federación, los jugadores tuvieron que salir del vestuario para acabar los lanzamientos de penas máximas y certificar la victoria de los pupilos de Minso Vidal.

Un partido trabado y lleno de imprecisiones debido a unas dimensiones a las que el Portonovo no está acostumbrado. El equipo local planteó un partido basado en esperar y encontrar errores mientras que los visitantes no eran capaces de encontrar su juego interior ante la falta de espacios. Adri García, en dos córners, y Dieguito, quien no fue quien de acertar en su disparo, pudieron poner el partido de cara para los portonoveses. Fue Lezcano quien abrió la lata en el minuto 38 tras una gran acción por la banda derecha entre Juan Barbeito y Dieguito.

No les duró mucho la alegría a los visitantes ya que, tras un infortunio de Nico en salida de balón, Rober Pastoriza se plantó solo delante de Dadín y lo batió para poner el empate al filo del descanso.

Tras el paso por la caseta, el partido siguió el mismo plan: un San Adrián bien plantado e intentando sorprender en transición frente a un Portonovo que intentaba, pero no conseguía, combinar. Diego Dadín, con una buena intervención, salvó el 2-1. También las tuvieron los visitantes por mediación de sus delanteros. Keko, en dos ocasiones, no fue capaz de batir a Cristian tras deshacerse de los rivales y Lezcano, tras un saque largo de Diego Dadín, erró un mano a mano.

Con el 1-1 definitivo, era tiempo de los penaltis. El colegiado, Tierno Sainz, dictaminó, de manera extraña, que sería al mejor de tres. El Portonovo salió vencedor tras el acierto de Lezcano, Eloy y Adri ya que Iago Pastoriza erró el suyo. Tras las quejas del conjunto local, quienes entendían que debían ser a cinco penaltis y la llamada del árbitro a la Federación para esclarecer dudas, los jugadores, que ya estaban en los vestuarios, saltaron al campo diez minutos más tarde. Finalmente, el error de Adri López lo condenó Jesús Barbeito puso el 1-4 final.