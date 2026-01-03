Pedro Muñoz será arbitro en el Campeonato de España

Pedro Muñoz durante el pasado Campeonato de España en Huelva Cedida

El vilagarciano Pedro Muñoz Fole forma parte de la expedición de la selección gallega de baloncesto que pone rumbo al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebra en Zaragoza hasta el próximo miércoles siete de enero.

En esta ocasión, Pedro Muñoz no acude como deportista, sino como árbitro, y es que fue designado como colegiado por la Federación Gallega de Baloncesto para la categoría cadete. No es la primera vez que el kenpoca participa como árbitro en un campeonato de España, y es que ya lo hizo el año pasado en Huelva, también en categoría cadete.

Muñoz Fole forma parte de los cuatro elegidos por la Federación, sumándose así a Daniel Barreiro, Óscar Díaz, y Mateo Alvariño, que será su compañero en la categoría cadete, mientras que Barreiro y Díaz fueron designados para el apartado infantil.

La participación arousana

Pedro Muñoz Fole no será el único vilagarciano presente en el Campeonato de España de Zaragoza, y es que en el equipo infantil femenino estará la arousana Mara Villar representando a la AD Cortegada.