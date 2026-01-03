Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Pedro Muñoz será arbitro en el Campeonato de España

El vilagarciano se encargará de la categoría cadete en la competición que se disputa en Zaragoza hasta el próximo siete de enero

María Caldas
03/01/2026 18:30
Pedro Muñoz durante el pasado Campeonato de España en Huelva
Pedro Muñoz durante el pasado Campeonato de España en Huelva
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El vilagarciano Pedro Muñoz Fole forma parte de la expedición de la selección gallega de baloncesto que pone rumbo al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebra en Zaragoza hasta el próximo miércoles siete de enero. 

En esta ocasión, Pedro Muñoz no acude como deportista, sino como árbitro, y es que fue designado como colegiado por la Federación Gallega de Baloncesto para la categoría cadete. No es la primera vez que el kenpoca participa como árbitro en un campeonato de España, y es que ya lo hizo el año pasado en Huelva, también en categoría cadete.

Muñoz Fole forma parte de los cuatro elegidos por la Federación, sumándose así a Daniel Barreiro, Óscar Díaz, y Mateo Alvariño, que será su compañero en la categoría cadete, mientras que Barreiro y Díaz fueron designados para el apartado infantil.

La participación arousana

Pedro Muñoz Fole no será el único vilagarciano presente en el Campeonato de España de Zaragoza, y es que en el equipo infantil femenino estará la arousana Mara Villar representando a la AD Cortegada.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino González durante un partido

El Umia CF da un golpe sobre la mesa y golea en su visita copera al Sport Team Estrada
María Caldas
El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno

El PP califica de “fracaso” la gestión de O Grove y atribuye las inversiones a Xunta y Diputación
Redacción
Una de las garzas apareció decapitada

Las garzas de la rotonda de Beiramar sufren un nuevo acto vandálico al aparecer una decapitada
A. Louro
Antiguo matadero municipal en la rúa do Balneario

Cuntis proyecta transformar el antiguo matadero municipal en un gimnasio
Fátima Pérez