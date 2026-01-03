Adrián Ochoa: “Cuando me llegó la opción del Valencia dije: ‘voy pero de cabeza’ ”

Adrián Ochoa posando con la sudadera del Valencia, su equipo, en el césped de Baltar, donde dio sus primeros pasos Monica Ferreiros

Adrián Gómez Ochoa (Portonovo, 2007) dejó su hogar para enfundarse la camiseta del Valencia. Pasó por varios equipos como Portonovo, Salgueiriños, Arosa y Pontevedra para antes de viajar a la ciudad del Turia. Todavía se está adaptando a su nueva vida pero ya son 7 goles en 10 partidos.

¿Qué tal todo?

La verdad que muy bien, estoy encantado con la situación que estoy viviendo. Es mi primer año fuera de casa, pensé que iba a ser un lugar donde podía costarme un poco más pero, por ahora muy bien y cómodo.

Ahora, viendo este campo que es donde empezaste a jugar, ¿qué sientes?

A veces lo pienso y digo: “me encantaría volver a jugar en este campo”. Jugar con mis compañeros, aunque es muy difícil porque muchos lo dejan o ya no le importa tanto, y en este campo. Volver a jugar en el equipo donde empezó todo, donde jugaba de pequeño, me haría mucha ilusión.

¿Habrá una vuelta?

Ojalá que no porque significaría que me ha ido bien y yo quiero seguir creciendo. Pero bueno, sería un sueño que estaría muy bien si algún día se da .

¿Qué significa para ti Portonovo?

Al final, es mi zona de confort. Aquí estoy con mis amigos, con mi familia... Lo disfruto mucho porque tengo un montón de cosas que hacer todos los días aunque esté malo el día, siempre hay algo que hacer o que ver, te entretienes con cualquier cosa. Para mí, es mi casa.

Adrián Ochoa en Baltar MONICA VILA

También pasaste por el Arosa, ¿qué recuerdas?

Ese paso del Salgueiriños al Arosa fue bastante grande para mi. Lleva cuatro años allí y estuve muy cómodo pero al Arosa lo veía como un paso más porque tenían al equipo en División de Honor. Siendo juvenil de primer año ya contaban conmigo, me dieron minutos y fui participando. Es una temporada que creo que no voy a olvidar nunca, fue especial.

Estás un año, te vas al Pontevedra y allí es donde la rompes...

Es que ese año todavía no me lo creo. Se dan un montón de casualidades, desde el motivo de mi llegada hasta el cambio de posición. Yo toda la vida, desde el Portonovo, había jugado como en el medio, de mediapunta o de extremo. Así empecé allí pero el entrenador me probó en punta y me hizo ver el fútbol de otra forma.

¿Cómo se dio ese cambio?

No me adaptaba del todo. Mi idea, incluso, era volver al Arosa después de la temporada. También llegué al Pontevedra por un problema de la ficha. Fui empezando de extremo y, luego, llegó ese cambio pero yo no me sentía cómo siendo delantero y estuve cerca de decirle que yo no quería jugar ahí. Jugaba en punta pero, a veces, parecía que jugábamos con tres extremos porque no estaba donde tenía que colocarme. Me dijo que fuese paciente, que le hiciese caso y empecé, con los partidos, a mejorar. Al principio jugaba bien pero no marcaba pero, luego, ya cambió todo. Jugaba como si fuese un delantero de toda la vida.

¿Quién fue el entrenador que te hizo cambiar?

Jesús Ramos. Me voy a acordar toda la vida porque al final es gracias a quien doy el salto a una cantera profesional.

¿Cómo llegó la llamada?

Al principio, cuando empecé a destacar, fue muy estresante. Te empiezan a llamar agencias y no podía centrarme en mis estudios. Muchas veces estaba en clase, y mis compañeros te lo pueden decir, cada diez minutos me llamaba alguien. Al final, encontramos a una que nos dio confianza, que tenía buenos jugadores y nos decidimos por ella. Yo le dejé todo en sus manos y así me podía centrar. Ellos iban gestionando todo y mirando las ofertas. No tengo mucha constancia de como llegó, yo tenía dos opciones y cuando me llegó dije: si la opción del Valencia es real, voy de cabeza. No tuve ningún tipo de duda.

¿Cómo estás llevando el cambio? Me contaste que, al principio, fue complicado pero ya llevas 7 goles y hace poco, hat-trick

Sí, muy bien. Ahora estoy teniendo más oportunidades porque al principio no jugaba mucho, igual cinco o diez minutos por partido. También tuve algún problema físico y que cambiar alguna cosa. Al principio, incluso, en torneos de pretemporada no pude jugar por estos temas. Pero ahora, cada vez, mejor tanto en el club como en la residencia, los compañeros me lo están haciendo bastante fácil.

Lauti de León, un referente

Adrián Ochoa es un joven jugador de Portonovo, delantero que sale de las categorías inferiores y llega a una cantera profesional. La historia se repite. Lauti, portonovés y delantero, salió de Baltar para firmar en el Celta y, ahora, disfrutar del fútbol profesional en el Andorra, siendo una pieza importante.

En Portonovo, ya han llegado varios jugadores al fútbol profesional. Uno también en tu posición como Lauti, ¿lo tienes como ejemplo a seguir?

Llegar a lo que llegó él, me parece una locura. Llegó a debutar en Primera División con el Celta, jugó en Primera RFEF el año pasado y, ahora, está jugando otra vez en segunda. Está marcando goles en el fútbol profesional y siendo titular en el Andorra.

¿Es tu objetivo?

Al final, si tengo la suerte de llegar a donde llegó él, yo ya me daría, incluso, por satisfecho porque ya es muchísimo. Hay muy pocos que consiguen eso.

Pasas de ser un chico de Portonovo a vivir fuera, jugar en una cantera profesional y todo lo que eso conlleva, ¿qué tal lo estás llevando?

Lo intento y, en mi opinión, lo llevo con la mayor naturalidad posible. Al final, siempre te hace ilusión contarle a tus amigos lo que estás viviendo y hablarlo con gente eso de que estoy jugando allí. Pero es un sueño lo que estoy viviendo, a muchos nos gustaría y yo lo estoy haciendo. Además, en juveniles, que es el último escalón. Estoy muy contento.