El Umia CF da un golpe sobre la mesa y golea en su visita copera al Sport Team Estrada

Lino González durante un partido Gonzalo Salgado

El Umia CF de Lino González dio un golpe sobre la mesa en su visita al Sport Team A Estrada para disputar los treintadosavos de la Copa Deputación de Pontevedra. Los de Barrantes vencieron por 1-3 gracias a los goles de Steven, Emi Abal y Carlos.

Un resultado que aumenta la confianza de un combinado que tiene que pelear en la segunda vuelta de Preferente Sur por la permanencia. La competición regular regresa el próximo domingo 11 de enero, fecha en la que el Umia CF tendrá que visitar al CD Beluso.

En el segundo tiempo, Juanin encontró acierto de cara a portería para los locales, poniendo así el marcador en 1-2 y levantando las esperanzas en el Manuel Regueiro. En a penas un minuto, el Umia volvió a darle la vuelta al partido con un gol de Carlos que sentenciaba la eliminatoria.