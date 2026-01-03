Capelo lleva al Villalonga FC en volandas hacia la próxima ronda

Borja Sáez controla un balón Villalonga FC

El Villalonga FC logró el billete a la siguiente fase de la Copa Deputación en el derbi ante el CD Grove. Dos goles de Iván Capelo impulsaron a un equipo al que le costó hacerse al partido durante el primer tiempo, pero que acabó resolviendo en la segunda mitad.

En los primeros minutos, el encuentro se mantuvo igualado, sin grandes peligros en ninguna de las dos áreas, y ambos equipos tanteándose para llegar al descanso con el 0-0 en el marcador, y es que ninguno encontró fortuna de cara a portería.

El segundo tiempo comenzó con fortuna para el Villalonga FC. En una acción en la que Iago Portas consigue colarse en el área, Álex Otero fue al suelo a bloquear, por lo que el 10 celeste se tuvo que girar al estar sin ángulo, y ahí, el defensa local tocó por atrás al jugador del Villalonga FC.

Una acción por la que el colegiado señaló penalti a favor de los visitantes. Iván Capelo se encargó de lanzarlo, tirando a media altura cruzado, con un Loureiro que estuvo a punto de pararlo, pero que finalmente no alcanzó. Así, los de Roberto Lázaro pusieron el 0-1 en el marcador.

Óscar controla un balón Villalonga FC

Poco después, los locales reclamaban penalti. En un córner, Samu Pérez, que se encontraba de espaldas, cae al suelo dentro del área, pero Martínez Martínez no señaló la acción.

Los locales tuvieron otra gran ocasión para empatar el partido, con un balón filtrado a Pichi, que se resbaló justo cuando iba a disparar. La situación se ponía cada vez más cuesta arriba para los grovenses, que tuvieron que aguantar los últimos minutos del partido con un jugador menos, después de que el colegiado expulsase a Álex Otero.

El defensa vio la primera cartulina amarilla tras una patada a Iago Portas, para instantes más tarde recibir la segunda amarilla que lo expulsó del verde. A partir de ahí, el cuadro de Lázaro se vino arriba. Con un balón a banda de Romay, que da el pase de la muerte a Capelo, llegó el segundo gol del Villalonga, obra del delantero vigués.

Los grovenses encontraron su recompensa con un penalti que cometió Borja sobre Juansiño, y que Dopico se encargó de materializar. Martín tuvo un disparo lejano que se fue rozando la escuadra, pero sin mayor peligro. Los locales tuvieron una última ocasión de falta que terminó en nada.